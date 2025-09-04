Publicidad
Gobierno reacciona a reportaje de fake news y pide que se pronuncie Patricio Góngora PAÍS El Mostrador

Gobierno reacciona a reportaje de fake news y pide que se pronuncie Patricio Góngora

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Gobierno reaccionó al reportaje de CHV Noticias que vinculó a Patricio Góngora, director de Canal 13, con la cuenta anónima Patitoo Verde. Camila Vallejo advirtió que “las fakes y el odio orquestado en redes socavan la democracia”.

El Gobierno reaccionó al reportaje de CHV Noticias que reveló la identidad de dos personas -que no están dentro de las de creación de contenido intensivo- detrás de cuentas anónimas que difunden odio y fake news. Uno de ellos sería Patricio Góngora, actual director de Canal 13 y señalado como administrador de la cuenta de ultraderecha Patitoo Verde.

La vocera Camila Vallejo fijó la posición oficial a través de X: “Nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al Gobierno y al propio Presidente”.

También te puede interesar:
Vinculan a director de Canal 13 con red de trolls y bots que opera para José Antonio Kast
Vinculan a director de Canal 13 con red de trolls y bots que opera para José Antonio Kast
Bots que atacaron a Matthei operan contra rivales de Kast desde campaña 2021
Bots que atacaron a Matthei operan contra rivales de Kast desde campaña 2021

Agregó que “el debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan”.

La ministra enfatizó la gravedad de la denuncia: “Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13”.

Góngora, periodista de la Universidad Andrés Bello, forma parte del directorio de la estación televisiva desde 2023. Su trayectoria incluye labores como editor de prensa en Mega y Canal 13, comunicaciones estratégicas en el sector público y privado, además de haber sido encargado de Comunicaciones del Minvu en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad