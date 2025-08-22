Bots que atacaron a Matthei operan contra rivales de Kast desde campaña 2021

La Unidad de Investigación de El Mostrador, junto a expertos analistas de redes sociales, pudo concluir que parte de los bots que amplificaron los ataques en contra de Evelyn Matthei operan contra rivales de José Antonio Kast desde la campaña presidencial de 2021.

Además, fuentes que han pedido anonimato a la Unidad de Investigación de este medio captaron mensajes de audio de un live, el cual se promueve en redes sociales como de creadores de contenido de derecha.

En las palabras de uno de ellos estarían parte de las razones que explican por qué la denuncia en contra de los bots adjudicados al sector proclive al candidato José Antonio Kast no prosperó. Pone el foco en un probable “tejado de vidrio” de otros políticos que tampoco habrían jugado limpio y eso habría presionado a frenar la acción judicial.

Si quieres conocer los detalles de esta investigación, a continuación el capítulo de Punto por Punto de Paulina de Allende-Salazar y la Unidad de Investigación de El Mostrador.

