El poder del abogado Alberto Eguiguren: cómo conquistó a los chinos y construyó el caso Australis
Isidoro Quiroga, el exdueño de la salmonera, era –a juicio de Eguiguren– un objetivo débil. “No tiene las redes de los Luksic, los Matte, los Angelini, y va a ceder rápido”, le dijo a un testigo de la causa penal. Facilitó a los chinos sus redes, una estrategia en los medios y múltiples reuniones.
El arribo de Eguiguren al caso
-
Alberto Eguiguren Correa, abogado UC y máster en Duke, acostumbrado a clientes de alto perfil, llegó a Australis (salmonera comprada en 2019 por Joyvio –grupo chino ligado al Estado, dueño del 30% indirecto–) en 2021 por recomendación.
-
Su primer rol: destrabar conflictos judiciales y administrativos para la planta Dumestre en Magallanes, lo que logró con éxito.
-
A partir de ahí, se volvió pieza clave para acercar a Joyvio a autoridades y para diseñar la estrategia legal contra el excontrolador Isidoro Quiroga.
La estrategia de Joyvio y la autodenuncia
-
En octubre de 2022, Australis se autodenunció ante la SMA por sobreproducción en 33 centros.
-
Particularidad: renunció al plazo de prescripción de tres años, abriendo la posibilidad de que la SMA investigara infracciones más antiguas.
-
La jugada permitió a Joyvio culpar a terceros (en especial a Quiroga) de irregularidades y preparar acciones legales contra ellos.
Lobby y redes
-
17 audiencias con autoridades entre 2023 y 2025 (diputados, senadores, ministros, subsecretarías y superintendencias).
-
La primera gran reunión fue con el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, el mismo día de la autodenuncia (27 de octubre de 2022).
-
Imaginaccion, la agencia de Enrique Correa, también participó en la estrategia comunicacional y de lobby.
Del asesor al director
-
Eguiguren, tras ganarse la confianza de los ejecutivos chinos, fue nombrado director de Australis en 2023.
-
Se volvió consejero cercano del gerente general Andrés Lyon, participando en reuniones casi semanales con el directorio chino.
La ofensiva contra Quiroga
-
Eguiguren diseñó un plan legal:
-
Arbitraje internacional para anular o ajustar el precio de venta (US$ 920 millones).
-
Querellas penales por estafa y administración desleal contra Quiroga, su familia y exgerentes.
-
Campaña en medios, acusando fraude y ocultamiento de información.
-
-
Argumento central: Quiroga no tenía las redes de otros grandes grupos económicos (Luksic, Matte, Angelini) y cedería rápido.
El arbitraje y sus efectos
-
Agosto 2025: fallo arbitral parcial a favor de Joyvio.
-
Se ordena a Quiroga pagar US$ 217 millones + US$ 75 millones en intereses por exceso de precio en la venta.
-
Los árbitros rechazan el dolo y la estafa, atribuyendo los problemas a un cambio de criterio regulatorio.
-
-
Joyvio busca ejecutar la sentencia en EE.UU. para embargar bienes de Quiroga (contrató a Quinn Emanuel, firma global experta en litigios duros).
-
Defensa de Quiroga anunció recurso de nulidad en Chile.
Reparto del botín legal
-
Honorarios estimados: entre 10% y 15% del monto obtenido (≈ US$ 30-45 millones).
-
El premio se repartirá entre los estudios de Eguiguren, Oddo, Bofill y Zaliasnik.
Elementos llamativos
-
Filtraciones previas a fallos: Eguiguren informó a Australis de un fallo de la Suprema meses antes de su publicación oficial.
-
Autodenuncia inédita: Australis primero renunció a la prescripción y luego, en 2025, pidió aplicarla para zafar de sanciones.
-
Cambio societario: Joyvio Food traspasó Australis a Joyvio Premium Fresh por 1 yuan, en abril de 2025, para reorganizar su estructura.
Si quieres leer el artículo completo puede seguir este enlace.