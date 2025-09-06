Publicidad
El poder del abogado Alberto Eguiguren: cómo conquistó a los chinos y construyó el caso Australis

Ximena Perez Villamil
Por : Ximena Perez Villamil
Isidoro Quiroga, el exdueño de la salmonera, era –a juicio de Eguiguren– un objetivo débil. “No tiene las redes de los Luksic, los Matte, los Angelini, y va a ceder rápido”, le dijo a un testigo de la causa penal. Facilitó a los chinos sus redes, una estrategia en los medios y múltiples reuniones.

El arribo de Eguiguren al caso

  • Alberto Eguiguren Correa, abogado UC y máster en Duke, acostumbrado a clientes de alto perfil, llegó a Australis (salmonera comprada en 2019 por Joyvio –grupo chino ligado al Estado, dueño del 30% indirecto–) en 2021 por recomendación.

  • Su primer rol: destrabar conflictos judiciales y administrativos para la planta Dumestre en Magallanes, lo que logró con éxito.

  • A partir de ahí, se volvió pieza clave para acercar a Joyvio a autoridades y para diseñar la estrategia legal contra el excontrolador Isidoro Quiroga.

La estrategia de Joyvio y la autodenuncia

  • En octubre de 2022, Australis se autodenunció ante la SMA por sobreproducción en 33 centros.

  • Particularidad: renunció al plazo de prescripción de tres años, abriendo la posibilidad de que la SMA investigara infracciones más antiguas.

  • La jugada permitió a Joyvio culpar a terceros (en especial a Quiroga) de irregularidades y preparar acciones legales contra ellos.

Lobby y redes

  • 17 audiencias con autoridades entre 2023 y 2025 (diputados, senadores, ministros, subsecretarías y superintendencias).

  • La primera gran reunión fue con el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, el mismo día de la autodenuncia (27 de octubre de 2022).

  • Imaginaccion, la agencia de Enrique Correa, también participó en la estrategia comunicacional y de lobby.

Del asesor al director

  • Eguiguren, tras ganarse la confianza de los ejecutivos chinos, fue nombrado director de Australis en 2023.

  • Se volvió consejero cercano del gerente general Andrés Lyon, participando en reuniones casi semanales con el directorio chino.

La ofensiva contra Quiroga

  • Eguiguren diseñó un plan legal:

    • Arbitraje internacional para anular o ajustar el precio de venta (US$ 920 millones).

    • Querellas penales por estafa y administración desleal contra Quiroga, su familia y exgerentes.

    • Campaña en medios, acusando fraude y ocultamiento de información.

  • Argumento central: Quiroga no tenía las redes de otros grandes grupos económicos (Luksic, Matte, Angelini) y cedería rápido.

El arbitraje y sus efectos

  • Agosto 2025: fallo arbitral parcial a favor de Joyvio.

    • Se ordena a Quiroga pagar US$ 217 millones + US$ 75 millones en intereses por exceso de precio en la venta.

    • Los árbitros rechazan el dolo y la estafa, atribuyendo los problemas a un cambio de criterio regulatorio.

  • Joyvio busca ejecutar la sentencia en EE.UU. para embargar bienes de Quiroga (contrató a Quinn Emanuel, firma global experta en litigios duros).

  • Defensa de Quiroga anunció recurso de nulidad en Chile.

Reparto del botín legal

  • Honorarios estimados: entre 10% y 15% del monto obtenido (≈ US$ 30-45 millones).

  • El premio se repartirá entre los estudios de Eguiguren, Oddo, Bofill y Zaliasnik.

Elementos llamativos

  • Filtraciones previas a fallos: Eguiguren informó a Australis de un fallo de la Suprema meses antes de su publicación oficial.

  • Autodenuncia inédita: Australis primero renunció a la prescripción y luego, en 2025, pidió aplicarla para zafar de sanciones.

  • Cambio societario: Joyvio Food traspasó Australis a Joyvio Premium Fresh por 1 yuan, en abril de 2025, para reorganizar su estructura.

