El poder del abogado Alberto Eguiguren: cómo conquistó a los chinos y construyó el caso Australis

Isidoro Quiroga, el exdueño de la salmonera, era –a juicio de Eguiguren– un objetivo débil. “No tiene las redes de los Luksic, los Matte, los Angelini, y va a ceder rápido”, le dijo a un testigo de la causa penal. Facilitó a los chinos sus redes, una estrategia en los medios y múltiples reuniones.

El arribo de Eguiguren al caso Alberto Eguiguren Correa , abogado UC y máster en Duke, acostumbrado a clientes de alto perfil, llegó a Australis (salmonera comprada en 2019 por Joyvio –grupo chino ligado al Estado, dueño del 30% indirecto–) en 2021 por recomendación.

Su primer rol: destrabar conflictos judiciales y administrativos para la planta Dumestre en Magallanes, lo que logró con éxito.

A partir de ahí, se volvió pieza clave para acercar a Joyvio a autoridades y para diseñar la estrategia legal contra el excontrolador Isidoro Quiroga. La estrategia de Joyvio y la autodenuncia En octubre de 2022 , Australis se autodenunció ante la SMA por sobreproducción en 33 centros.

Particularidad: renunció al plazo de prescripción de tres años, abriendo la posibilidad de que la SMA investigara infracciones más antiguas.

La jugada permitió a Joyvio culpar a terceros (en especial a Quiroga) de irregularidades y preparar acciones legales contra ellos. Lobby y redes 17 audiencias con autoridades entre 2023 y 2025 (diputados, senadores, ministros, subsecretarías y superintendencias).

La primera gran reunión fue con el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel , el mismo día de la autodenuncia (27 de octubre de 2022).

Imaginaccion, la agencia de Enrique Correa, también participó en la estrategia comunicacional y de lobby. Del asesor al director Eguiguren, tras ganarse la confianza de los ejecutivos chinos, fue nombrado director de Australis en 2023 .

Se volvió consejero cercano del gerente general Andrés Lyon, participando en reuniones casi semanales con el directorio chino. La ofensiva contra Quiroga Eguiguren diseñó un plan legal: Arbitraje internacional para anular o ajustar el precio de venta (US$ 920 millones). Querellas penales por estafa y administración desleal contra Quiroga, su familia y exgerentes. Campaña en medios , acusando fraude y ocultamiento de información.

Argumento central: Quiroga no tenía las redes de otros grandes grupos económicos (Luksic, Matte, Angelini) y cedería rápido. El arbitraje y sus efectos Agosto 2025 : fallo arbitral parcial a favor de Joyvio. Se ordena a Quiroga pagar US$ 217 millones + US$ 75 millones en intereses por exceso de precio en la venta. Los árbitros rechazan el dolo y la estafa , atribuyendo los problemas a un cambio de criterio regulatorio.

Joyvio busca ejecutar la sentencia en EE.UU. para embargar bienes de Quiroga (contrató a Quinn Emanuel, firma global experta en litigios duros).

Defensa de Quiroga anunció recurso de nulidad en Chile. Reparto del botín legal Honorarios estimados: entre 10% y 15% del monto obtenido (≈ US$ 30-45 millones).

El premio se repartirá entre los estudios de Eguiguren, Oddo, Bofill y Zaliasnik. Elementos llamativos Filtraciones previas a fallos : Eguiguren informó a Australis de un fallo de la Suprema meses antes de su publicación oficial.

Autodenuncia inédita : Australis primero renunció a la prescripción y luego, en 2025, pidió aplicarla para zafar de sanciones.

Cambio societario: Joyvio Food traspasó Australis a Joyvio Premium Fresh por 1 yuan, en abril de 2025, para reorganizar su estructura. Si quieres leer el artículo completo puede seguir este enlace.