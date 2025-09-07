Patitoo_out: Patricio Góngora renuncia como director de Canal 13 tras vínculo con bots

Renuncia: Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras un reportaje de Chilevisión que lo vinculaba con campañas de desinformación contra Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC).

Negación: Góngora afirmó que la cuenta “Patitoo_Verde” no le pertenece y calificó las acusaciones como “denigrantes”.

Crítica al periodismo: Cuestionó que la investigación se basara en “fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas” y defendió un periodismo serio y comprobable.

Pruebas del reportaje: El medio citó coincidencias entre fotos de perfil de la cuenta y fotos antiguas de Góngora, una consulta a Enel con su dirección y publicaciones de 2018 vinculadas a su rol en la Asociación de AFP.

Defensa personal: Góngora dijo que se le atribuía un vínculo inexistente con personas que no conoce y la supuesta “jefatura” de campañas en contra de una candidata que él aprecia.

Canal 13: Confirmó la renuncia, agradeció su gestión y reafirmó su compromiso con un periodismo independiente y responsable.