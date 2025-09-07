Patitoo_out: Patricio Góngora renuncia como director de Canal 13 tras vínculo con bots
“He dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, dijo en una declaración pública, donde recalcó que “esa cuenta no es mía” en alusión a “Patitoo_Verde”. Según él, la investigación se basó en “fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas”.
Renuncia: Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras un reportaje de Chilevisión que lo vinculaba con campañas de desinformación contra Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC).
Negación: Góngora afirmó que la cuenta “Patitoo_Verde” no le pertenece y calificó las acusaciones como “denigrantes”.
Crítica al periodismo: Cuestionó que la investigación se basara en “fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas” y defendió un periodismo serio y comprobable.
Pruebas del reportaje: El medio citó coincidencias entre fotos de perfil de la cuenta y fotos antiguas de Góngora, una consulta a Enel con su dirección y publicaciones de 2018 vinculadas a su rol en la Asociación de AFP.
Defensa personal: Góngora dijo que se le atribuía un vínculo inexistente con personas que no conoce y la supuesta “jefatura” de campañas en contra de una candidata que él aprecia.
Canal 13: Confirmó la renuncia, agradeció su gestión y reafirmó su compromiso con un periodismo independiente y responsable.
Antecedentes del canal: Canal 13, propiedad de la familia Luksic, ya había sido vinculado a denuncias políticas, como la entrega de un informe de Big Data al gobierno de Piñera durante el estallido social sobre el monitoreo de usuarios en redes sociales.