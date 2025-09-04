Patitoo_out: Patricio Góngora renuncia como director de Canal 13 tras vínculo con bots

Patricio Góngora presentó esta jornada su renuncia al directorio de Canal 13, tras un reportaje de Chilevisión que lo vinculó con campañas de desinformación en redes sociales contra las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC).

“He dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, dijo en una declaración pública, donde recalcó que “esa cuenta no es mía” en alusión a “Patitoo_Verde”. Según él, la investigación se basó en “fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas”.

El reportaje del citado medio reveló que una abogada infiltrada en grupos de bots fue informada por otro integrante de que el usuario detrás de “Patito Verde” era Góngora, algo que él calificó como “francamente denigrante”.

En su defensa agregó: “Creo en un periodismo responsable y serio, que investiga y publica hechos acreditados y comprobables, no en uno que a partir de conjeturas e indicios saca conclusiones en condicional”.

Entre las pruebas del reportaje figuran coincidencias entre imágenes de perfil de la cuenta y fotos antiguas de Góngora en Facebook, una consulta a Enel con una dirección registrada a su nombre y publicaciones de 2018 ligadas a su rol en la Asociación de AFP.

El exdirectivo de Canal 13 complementó “que a partir de una denuncia así se quiera establecer un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco y se me atribuya la presunta “jefatura” en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante”.

En un comunicado, Canal 13 confirmó la salida de Góngora, agradeció “su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio” y reafirmó su compromiso con un periodismo “independiente y responsable”.

No es la primera vez que Canal 13, propiedad de la familia Luksic, está ligado con denuncias en torno a la política. En pleno estallido social, el entonces canal de Andrónico Luksic emitió un informe de Big Data al gobierno de Sebastián Piñera, en donde se denunciaba el monitoreo de casi cinco millones de usuarios de redes sociales, con el que buscaban explicar en parte la intervención extranjera en la crisis chilena.