Caso Democracia Viva: acogen solicitud de reapertura de investigación solicitada por Daniel Andrade

El Juzgado de Garantía de Antofagasta aceptó este lunes la solicitud realizada el 22 de agosto por la defensa de Daniel Andrade, responsable de la fundación Democracia Viva y reabrió por 45 días la investigación.

Recordemos que en el año 2023, Andrade ue formalizado por su responsabilidad en el delito de fraude al fisco. Se le acusa, al igual que a tres personas más, entre ellas a su expareja y diputada Catalina Pérez, de haber favorecido con recursos al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu que era responsabilidad la Fundación de Democracia Viva. Sin embargo, la entidad no cumplía con los requisitos para desarrollar las tareas.

En ese sentido, desde la defensa pidieron retomar el caso, pues consideran que algunas diligencias fueron ignoradas, como solicitar información al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Municipalidad de Ñuñoa sobre el inicio de actividades y el domicilio de la fundación.

Entre las diligencias solicitadas, pidieron verificar ante una notaría el contrato de arriendo que la Fiscalía considera falso. La defensa estima relevante corroborar esa información para poder respaldar el domicilio usado para acceder a los fondos públicos.

Al retomar la investigación por 45 días, se retrasa la audiencia de preparación del juicio oral que estaba fijada para el 29 de septiembre, la que deberá reagendarse.