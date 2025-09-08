Delincuentes roban domicilio del diputado Hernán Palma (FRVS)

El diputado Hernán Palma (FRVS), representante del distrito 12 de la Región Metropolitana, denunció que delincuentes ingresaron a su hogar durante la noche del domingo y sustrajeron electrodomésticos, objetos de valor y el automóvil de su pareja.

A través de su cuenta de X, el parlamentario expresó su molestia y pidió medidas contra la impunidad: “Acabo de llegar a mi casa, luego de mis actividades y la encontré desvalijada. Se llevaron el auto de mi pareja y varios electrodomésticos”.

“No es la primera vez que sufro este desastre, durante este semestre, mi oficina distrital fue vandalizada 5 veces, siendo la última durante esta semana. Ahora estoy con Carabineros haciendo los trámites. ¡Basta de impunidad!”, agregó.

El hecho se suma a una seguidilla de ataques que ha denunciado Palma, quien recordó que su oficina distrital fue vandalizada en cinco oportunidades solo en el último semestre. Actualmente, el parlamentario colabora con Carabineros en la investigación para esclarecer lo ocurrido.