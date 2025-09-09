Jara presenta propuesta en salud: busca realizar mamografías sin dolor con tecnología avanzada

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó una propuesta para implementar tecnología avanzada que permita realizar mamografías sin dolor y con imágenes tridimensionales, con el fin de prevenir y detectar cáncer de mama en zonas con largas listas de espera.

“Vamos a levantar 10 centros especializados de toma de mamografía en lugares donde hoy día no tenemos esa capacidad. Una infraestructura principalmente pensada en las regiones, que requieren tener más posibilidades para tomarse los exámenes ahí, que la gente no tenga que esperar, viajar, transportarse y tener un alto costo”, explicó Jara. Además, señaló que la iniciativa permitirá “fortalecer a los centros de atención primaria con la maquinaria adecuada”.

La propuesta también incluye un plazo máximo de un año para la reconstrucción mamaria. “Queremos relevar que la reconstrucción mamaria es un tema que tiene que ver no solamente con algo estético, sino que con la autoestima de las personas, con la dignidad de las personas, con la salud mental de las personas (…) Así que en mi gobierno, al igual como van a llegar mamografías sin dolor, va a haber un plazo máximo de un año para la reconstrucción mamaria”, afirmó.

Desde el comando oficialista, la diputada Gael Yeomans (CS) respaldó el anuncio: “Sabemos lo doloroso que es el cáncer de mamas para quien ha sufrido esa experiencia cercana, una amiga, una hermana, una tía, y que sin embargo, a pesar de eso, las mujeres postergamos la realización de las mamografías, ya sea por tiempo, por el dolor, por los tiempos de espera. Por eso que nuestra candidata quiere ponerle un especial acento a esta materia, presentando anuncios como Mamografía sin dolor, aplicando nuevas tecnologías y acercando la realización de este tipo de examen en cada barrio”.