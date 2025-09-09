Ningún diputado hizo mal uso de licencias médicas para salir del país

Tras tres meses de investigación, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), y el secretario general, Miguel Landeros, informaron que ningún parlamentario hizo mal uso de licencias médicas para viajar fuera de Chile.

Landeros detalló que se cruzaron los registros de sesiones de la Cámara entre marzo de 2022 y mayo de 2025 con los viajes realizados por los 155 diputados en ejercicio, sin encontrar coincidencias: “No hemos encontrado coincidencias en viajes que ellos hayan hecho con licencias médicas, no existen”.

La revisión consideró los dos tipos de licencias que puede registrar la Corporación (accidente laboral y accidente común), y descartó irregularidades en todos los casos.

En paralelo, Castro valoró los resultados: “Siempre va a ser bueno que nosotros avancemos en darle la tranquilidad a las personas de que se están cumpliendo absolutamente todas las normativas (…) si lo hubiese habido, lo hubiéramos dicho”.

Distinto es el panorama respecto a funcionarios de la Cámara. Landeros precisó que sí existen casos bajo investigación, pero que aún se encuentran en procesos de apelación que podrían incluso llegar a tribunales: “No puedo dar un número (…) pero que hay casos que se están investigando, los hay”. Castro complementó que no entregarán cifras mientras dure la indagatoria “para no entorpecerla”, comprometiéndose a informar cuando concluya.