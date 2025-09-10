El Mostrador alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que usan indebidamente nuestro nombre
El Mostrador alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que utilizan indebidamente nuestro nombre para atacar empresas con falsas acusaciones de infracción de derechos de autor.
Estos mensajes provienen de cuentas de Gmail como kavecao824@gmail.com, quachbedi515@gmail.com entre otros, incluyen archivos PDF con códigos maliciosos y establecen plazos de 48 horas para eliminar contenido.
Las comunicaciones oficiales de El Mostrador provienen exclusivamente de direcciones @elmostrador.cl.
No abra ningún archivo PDF de estos correos fraudulentos. Representan un riesgo grave para la seguridad de sus sistemas y datos personales.
Los hechos han sido denunciados al Ministerio Público por suplantación de identidad y fraude informático. Solicitamos a quienes hayan recibido estos correos reportar el incidente a it@elmostrador.cl y tomar las medidas de seguridad correspondientes.