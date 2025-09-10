El Mostrador alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que usan indebidamente nuestro nombre

Estos mensajes provienen de cuentas de Gmail como kavecao824@gmail.com, quachbedi515@gmail.com entre otros, incluyen archivos PDF con códigos maliciosos y establecen plazos de 48 horas para eliminar contenido.

Las comunicaciones oficiales de El Mostrador provienen exclusivamente de direcciones @elmostrador.cl.

No abra ningún archivo PDF de estos correos fraudulentos. Representan un riesgo grave para la seguridad de sus sistemas y datos personales.

Los hechos han sido denunciados al Ministerio Público por suplantación de identidad y fraude informático. Solicitamos a quienes hayan recibido estos correos reportar el incidente a it@elmostrador.cl y tomar las medidas de seguridad correspondientes.