“No hay incompatibilidad”: Ministro Pardow respalda rol de Albornoz en ENAP y como vocera de Jara

El ministro de Energía, Diego Pardow, salió al paso de los cuestionamientos de la oposición contra Laura Albornoz, actual directora de ENAP y vocera de la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

Diputados de la UDI acusaron que su despliegue político en giras y actos de campaña compromete la neutralidad que exige su cargo en la empresa estatal. El tema escaló luego de que los gremialistas exigieran su salida, argumentando que “ser vocera de una candidatura implica tomar una posición política en el actual proceso, lo que interfiere con la neutralidad que le exige su cargo”.

José Antonio Kast también se sumó a las críticas, contrastando el caso con la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN tras sus declaraciones políticas.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, había señalado que se estaban revisando los antecedentes. Pero Pardow fue más claro: “Tal como lo dijo el ministro Elizalde, en este caso se han revisado los antecedentes y no hay una incompatibilidad legal”.

El titular de Energía remarcó que Albornoz “es directora independiente, su nombramiento se realiza a través del sistema de Alta Dirección Pública, no es discrecional del Presidente de la República y además, la empresa ENAP ya se refirió a este tema”.