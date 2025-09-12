Cancillería condena dichos “xenófobos” de diputada Cordero en contra de los bolivianos

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó los comentarios de la diputada María Luisa Cordero (IND-RN), quien en una intervención parlamentaria aseguró que los bolivianos presentan “disminución del oxígeno cerebral” por su origen altiplánico.

El canciller Alberto van Klaveren expresó a través de redes sociales el rechazo del Gobierno. “Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”, señaló.

Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables. — Alberto van Klaveren (@AlbertoKlaveren) September 11, 2025

Las declaraciones de la parlamentaria se produjeron en medio de críticas a una iniciativa del político boliviano Rodrigo Paz, relacionada con la legalización de vehículos robados en Bolivia. Sin embargo, sus dichos fueron interpretados como una ofensa generalizada al pueblo boliviano.

Desde La Paz, el gobierno del presidente Luis Arce reaccionó con indignación y anunció la activación de mecanismos diplomáticos para exigir respeto y reparaciones por lo que calificó como una afrenta.