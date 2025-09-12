No podrá ser candidato a diputado: Tricel excluye del padrón electoral a Daniel Jadue

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió este viernes excluir del padrón electoral a Daniel Jadue (PC), dejando al exalcalde de Recoleta inhabilitado para postular como candidato a diputado por el Distrito 9.

La resolución acogió la reclamación presentada por Renovación Nacional (RN) contra el fallo del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que el pasado 3 de septiembre había autorizado la candidatura.

En su sentencia, el Tricel determinó: “Se revoca la sentencia apelada (…) y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del Padrón Electoral Auditado a don Óscar Daniel Jadue Jadue”.

Marcelo Brunet, abogado de RN, destacó que el fallo reafirma su postura: “Daniel Jadue no puede ser candidato porque el concepto de acusado que establece el artículo 16 de la Constitución es muy claro y no admite distinciones”.

Con esta decisión, Jadue queda fuera de la carrera parlamentaria, en medio de la acusación en su contra por delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, que podrían significarle hasta 18 años de cárcel, como solicitó la Fiscalía en el caso Achifarp, de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.