Cuatro heridos tras caer avioneta en condominio en la región de O’Higgins

Una aeronave bimotor cayó la tarde de este sábado en un sector residencial de la comuna de Olivar, en la Región de O’Higgins, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas. Según información preliminar entregada por Carabineros, el avión se dirigía desde Puerto Montt hacia Santiago cuando sufrió una pérdida de energía en pleno vuelo.

El capitán Guillermo Barrera, oficial de ronda de la Prefectura Cachapoal, señaló que la tripulación intentó encontrar una pista de aterrizaje tras la falla, pero al no lograrlo, descendieron de emergencia en un condominio. El aparato terminó impactando frente al cierre perimetral de una vivienda.

Las cuatro personas heridas son tripulantes de la aeronave, quienes fueron trasladadas a una clínica privada. De acuerdo a lo informado por Carabineros, se encuentran fuera de riesgo vital, aunque aún se espera el detalle médico sobre la naturaleza de sus lesiones.

El Ministerio Público instruyó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para liderar las diligencias en el sitio del accidente.

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), la DGAC informó que se trata de una aeronave Beechcraft bimotor, matrícula CC-AHN, y confirmó que sus equipos ya se encuentran movilizados hacia la zona para realizar la investigación correspondiente.

Hasta ahora, no se reportan daños a terceros ni personas afectadas fuera de la tripulación. Las causas del incidente permanecen bajo investigación.