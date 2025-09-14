Superintendencia de Educación abre investigación por fonda “Pino-chef” en colegio de Talca
La Superintendencia de Educación del Maule investiga al Colegio Concepción de Talca tras la instalación de una fonda llamada “Pino-chef”, con un lienzo que aludía a Augusto Pinochet. El hecho generó rechazo en la comunidad y posibles faltas a la normativa educacional.
La Superintendencia de Educación del Maule abrió una investigación de oficio tras la instalación de una fonda llamada “Pino-chef” en el Colegio Concepción de Talca, con un lienzo que aludía a Augusto Pinochet y la frase “Un GOLPE de sabor”.
El hecho generó críticas de organizaciones de derechos humanos y división en la comunidad escolar.
El director regional, Víctor Arrué, confirmó que el establecimiento deberá entregar todos los antecedentes para revisar un posible incumplimiento de la normativa educacional.
La normativa prohíbe que en colegios se promuevan tendencias político-partidistas, discursos de odio o apologías a la violencia, incluso en actividades recreativas.
La Superintendencia recordó que los recintos educativos deben garantizar un entorno seguro, plural y respetuoso de la libertad de conciencia de niños, niñas y adolescentes.
El caso reabrió el debate sobre los límites de la expresión política en espacios escolares.
La investigación sigue en curso y se esperan definiciones de la autoridad en los próximos días.