Caso Monsalve: defensa del imputado solicita audiencia para ampliar investigación

El jefe de la Fiscalía Regional Centro Norte, Javier Armendáriz, confirmó que la defensa de Manuel Monsalve, imputado por los delitos de violación y abuso sexual, ingresó un escrito al tribunal solicitando una audiencia para discutir la ampliación del plazo de investigación.

La petición se realizó pocas horas antes de cumplirse el periodo establecido para el cierre de la causa, lo que abre la posibilidad de prolongar el desarrollo de las diligencias. “Lo que podemos comentar es que ayer se ingresó un escrito al tribunal, solicitándose citar a una audiencia para discutir aumento de plazo en razón de diligencias solicitadas por la defensa”, señaló Armendáriz en diálogo con radio Cooperativa.

La solicitud busca incorporar nuevas diligencias que, según la defensa, resultan necesarias para el esclarecimiento del caso. Monsalve ya había manifestado públicamente críticas a la investigación, cuestionando el manejo de pruebas y el desarrollo de las actuaciones judiciales.

Al respecto, Armendáriz sostuvo que “las tesis de la Fiscalía son presentadas en tribunales, y respecto a los comentarios que se hagan, corresponden a una libertad de expresión con la cual no podemos sino estar de acuerdo”.

Ahora, el tribunal deberá resolver si concede la extensión del plazo, lo que podría modificar los tiempos y alcances de un proceso que continúa generando atención pública.