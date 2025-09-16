Ministro Cordero descarta vínculo de funcionarios policiales con robo de 18 armas en Labocar

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aclaró este martes que la investigación por el robo de 18 armas desde el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros no tiene relación con funcionarios de la institución.

“La información que nosotros tenemos en el Ministerio de Seguridad de las diligencias que se están ejecutando no están asociadas a funcionarios policiales, pero hay diligencias que están en curso que nosotros esperamos informar durante el día”, señaló la autoridad.

El robo ocurrió el sábado, cuando desconocidos ingresaron a las dependencias de calle Santa Elena a través de dos forados realizados desde un local comercial abandonado contiguo. Según Cordero, el acceso fue a un sector vinculado a la sala de evidencias, sin que se vulnerara el recinto donde se guardan armas institucionales.

“Existía una zona de tránsito donde habrían existido armas de distinta naturaleza que estaban siendo objeto de peritaje o que habían terminado su peritaje, estaban en proceso de entrega, ese número es el número de 18 armas”, explicó el ministro, respaldando la versión entregada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Cordero precisó que aún no se determina si el robo afectará investigaciones en curso: “Todavía es un asunto que no es posible dimensionar hasta verificar la situación concreta de los peritajes y de las especies que fueron sustraídas, que habían sido objeto de peritaje o se encontraban en peritaje”.

Los resultados de las diligencias serán informados públicamente durante la jornada por el Ministerio Público y Carabineros, a través de personal del OS9.