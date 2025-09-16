Rincón en picada contra Vodanovic, Huenchumilla y Elizalde tras exclusión de senatorial por el Maule

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, criticó la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que la dejó fuera de la carrera senatorial en la Región del Maule.

Aseguró que la exclusión es un “hecho político grave” y denunció que se buscó “ganar por Secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos”.

Rincón contrastó su situación con la de Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, quien asumió en reemplazo del ministro Álvaro Elizalde: “No llegué al Senado porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado. Y creo que es importante entender que con este fallo se le quita la posibilidad a hombres y mujeres del Maule de poder decidir”.

La parlamentaria llamó a respaldar a Ian Mac Niven, su compañero de fórmula, y dirigió mensajes directos a quienes responsabiliza de la impugnación. “Decir a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que compite en el Maule, y a mi colega y excamarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en La Araucanía, que en la vida hay que tener coraje y poner la cara y no esconderse detrás de un mandato de un abogado”, afirmó.

Consultada específicamente por Vodanovic, recalcó que con la impugnación la socialista aseguró no tener una “competencia fuerte” en la región: “No tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio, abogado de Álvaro Elizalde. Los hombres y mujeres del Maule saben quiénes hemos trabajado en esa región, quienes hemos estado todo el tiempo”.

Respuesta de Vodanovic

La presidenta del PS aseguró en Radio Infinita que “todos tenemos que estar en condiciones de respetar los fallos de nuestro país. A mí no me parece, ni en el caso Jadue ni en este caso (Rincón), que se cuestionen las decisiones de un órgano autónomo que obra conforme a derecho”. Y agregó que “no me parece que se le dé una interpretación de persecución política a ninguno de los dos casos”.

Respecto a un eventual “empate” por parte del pacto oficialista con la candidatura de Rincón luego de que la oposición hiciera el requerimiento por la postulación de Jadue, Vodanovic apuntó que “esto no es una conspiración. Perdónenme que se los diga, pero aquí hay un fallo. Creo que Gabriel Osorio es un abogado bastante conocido y reconocido en la plaza como para que lo traten también incluso en forma bien despectiva”, agregó.