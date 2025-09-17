Elecciones en la recta final: parte período de propaganda electoral con despliegue de candidatos

Con la entrada en vigencia del calendario fijado por el Servicio Electoral (Servel), este miércoles se dio inicio al período oficial de propaganda electoral, que permitirá a los candidatos presidenciales y al Congreso desplegarse en prensa, radio, redes sociales y espacios públicos hasta el 13 de noviembre.

La normativa faculta la instalación de propaganda en vía pública con brigadistas, banderas, lienzos y volantes, además de publicidad en medios previamente registrados. En contraste, se prohíbe el uso de cines, aeronaves, transporte público, paraderos y postes de alumbrado.

La campaña se inicia en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias. La carta oficialista, Jeannette Jara, programó un “cuecazo” en Pedro Aguirre Cerda y el cierre de su gira “Jara recorre Chile”. José Antonio Kast retomó actividades tras reunirse en Roma con la primera ministra Giorgia Meloni, mientras Evelyn Matthei desplegó un operativo de alcaldes en la Región Metropolitana y regiones.

Franco Parisi recorrió la Región de Coquimbo con paso por la tradicional Pampilla, y Johannes Kaiser lanzó su campaña desde el Muelle Prat de Valparaíso, acompañado de actividades simultáneas en otras ciudades. Eduardo Artés evaluaba acciones en Santiago o Valparaíso, en tanto Marco Enríquez-Ominami volvía desde Madrid tras encuentros internacionales sobre seguridad, y Harold Mayne-Nicholls realizaba gestiones en San Francisco, Estados Unidos, en torno a la inteligencia artificial.

El Servel dispuso que desde el 17 de octubre se autorizará la instalación de propaganda en espacios públicos determinados y privados autorizados, junto con el inicio de la franja televisiva.