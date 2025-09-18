Investigan a exgeneral Gordon y hermana por intervenir en caso de droga que afectaba a familiar

Hallazgo delictivo y vínculo familiar

En abril de 2024, un suboficial de Carabineros incautó 1,3 kilos de marihuana y dos plantas de cannabis en proceso de secado en la casa de Roberto Fregosi, sobrino del exgeneral Eduardo Gordon.

Intervención de la madre y presunta presión institucional

Mafalda Gordon, madre de Roberto, intentó hacer desaparecer la droga incautada y solicitó que solo se dejaran las plantas, alegando que eso ayudaría a calificar el delito como cultivo en vez de tráfico. También habría llamado a su hermano, el exgeneral Eduardo Gordon, para que intercediera.

Procedimiento policial y resistencia ante presuntas influencias

El suboficial Norambuena se negó a acatar la petición de Mafalda Gordon. Además, tras lo ocurrido, fue trasladado de puesto (a la 62ª Comisaría de San Bernardo), lo que él denuncia como consecuencia de haber actuado con independencia.

Veredicto judicial y tipo de condena

Roberto Fregosi fue condenado por cultivo ilícito de cannabis, recibiendo una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, con abono de días en prisión preventiva. Se desestimó el cargo de tráfico de drogas.