Investigan a exgeneral Gordon y hermana por intervenir en caso de droga que afectaba a familiar
Un suboficial de Carabineros incautó 1,3 kilos de marihuana y dos matas de cannabis en la casa de Roberto Fregosi, sobrino del exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon. Según el policía, la madre de Fregosi intentó hacer desaparecer la droga e, incluso, llamó a su hermano para presionar.
-
Hallazgo delictivo y vínculo familiar
En abril de 2024, un suboficial de Carabineros incautó 1,3 kilos de marihuana y dos plantas de cannabis en proceso de secado en la casa de Roberto Fregosi, sobrino del exgeneral Eduardo Gordon.
-
Intervención de la madre y presunta presión institucional
Mafalda Gordon, madre de Roberto, intentó hacer desaparecer la droga incautada y solicitó que solo se dejaran las plantas, alegando que eso ayudaría a calificar el delito como cultivo en vez de tráfico. También habría llamado a su hermano, el exgeneral Eduardo Gordon, para que intercediera.
-
Procedimiento policial y resistencia ante presuntas influencias
El suboficial Norambuena se negó a acatar la petición de Mafalda Gordon. Además, tras lo ocurrido, fue trasladado de puesto (a la 62ª Comisaría de San Bernardo), lo que él denuncia como consecuencia de haber actuado con independencia.
-
Veredicto judicial y tipo de condena
Roberto Fregosi fue condenado por cultivo ilícito de cannabis, recibiendo una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, con abono de días en prisión preventiva. Se desestimó el cargo de tráfico de drogas.
-
Investigaciones en curso
Se está investigando si hubo tráfico de influencias por parte de funcionarios activos y retirados, incluyendo al exgeneral Eduardo Gordon y su hermana, según lo sugerido por el juez Mauricio Cuevas durante el juicio. La Fiscalía de Alta Complejidad Occidente está a cargo de la indagación.
Si quieres leer la nota completa sigue este link: Investigan a exgeneral Gordon y hermana por intervenir en caso de droga que afectaba a familiar