Panel Ciudadano-UDD: Kast lleva 3 semanas bajo el 30% en votantes obligados

El sondeo Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, publicado este sábado, ratifica el liderazgo del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast en la carrera presidencial, aunque con una señal que marca tendencia: completa tres semanas consecutivas con menos de 30% en el segmento de votantes obligados.

Según los resultados, Kast obtiene 25% de las preferencias (+1), seguido por la oficialista Jeannette Jara con 23% (-1) y Evelyn Matthei (Chile Vamos–Demócratas) con 17% (+1).

Más atrás se ubican Franco Parisi (PDG) con 10% (+1), Johannes Kaiser (PNL) con 9% (-1), Harold Mayne-Nicholls con 4% y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés con 1% cada uno.

Es en el desglose por tipo de votante donde se muestran diferencias relevantes. Entre los habituales (cerca del 60% del padrón), Jara lidera con 31% frente al 24% de Kast y 16% de Matthei. En cambio, entre los votantes obligados (40% del padrón), el republicano mantiene ventaja con 26%, frente al 12% de la candidata oficialista y el 17% de Matthei.

La última vez que tuvo más de 30% fue en la encuesta del 16 de agosto, cuando tuvo un 33%.

Respecto a escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 47% contra 31%, mientras que Matthei la superaría por 46% frente a 29%. El estudio señala, sin embargo, que la brecha entre Matthei y la abanderada oficialista se amplió de 12 a 17 puntos en una eventual definición.

De esta forma, aunque Kast conserva el primer lugar, el dato clave de la semana es que sigue sin superar el umbral del 30% en el electorado obligado, un indicador que los analistas consideran determinante para proyectar la recta final de la campaña.