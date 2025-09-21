Rincón culpa a la “oficina de Álvaro Elizalde” por “cranear” su fallida candidatura senatorial

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, volvió a cuestionar este domingo el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que impugnó su candidatura al Senado por el Maule.

En entrevista con el diario El Mercurio, sostuvo que la decisión “es fruto claramente de una vendetta política (…) y haberme transformado, sin quererlo, en rostro del rechazo”.

Según el fallo dividido, Rincón habría cumplido con dos periodos senatoriales consecutivos, lo que la inhabilitaría para postular a un tercero. La parlamentaria cuestionó que el ministro Gabriel Ascencio (DC) no se inhabilitara en la votación y apuntó directamente a la Democracia Cristiana, al PS y al ministro de la Segpres: “Esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde, con su abogado Osorio, Paulina Vodanovic como presidenta del partido y obviamente la Democracia Cristiana”.

Consultada sobre la participación de la presidenta del PS, Rincón fue tajante: “Además miente, porque cuando yo le reprocho que no tuvo el coraje para poner la firma en el escrito, ella dice que es un poder que le entregó a (Gabriel) Osorio. Claramente hay una senadora y presidenta de partido que es incumbente y no firma el escrito”.

“A ellos no les gusta la democracia y no les gusta que la ciudadanía se exprese, y obviamente esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde, con su abogado Osorio, Paulina Vodanovic como presidenta del partido y obviamente la Democracia Cristiana, pero creo que la ciudadanía se da cuenta de las cosas y al final se va a expresar y elegirá una opción diferente para hacer mejor las cosas”, señaló.

“¿Pretendía burlar la ley?”

Por su parte, Paulina Vodanovic rechazó las acusaciones. En entrevista con el diario La Tercera, afirmó que no existe ninguna conspiración: “Aquí nadie ha estado detrás, esto no es una persecución política como pretende presentarlo Ximena Rincón, sino más bien el ejercicio legítimo de una acción judicial para que el Tricel calificara la candidatura, y la candidatura de ella no califica”.

La timonel socialista cuestionó, además, la responsabilidad de la propia senadora: “¿Por qué Ximena Rincón no estudió bien los antecedentes? ¿Por qué no consultó con los abogados? ¿Por qué inscribió una candidatura que estaba obligada a saber que no cumplía con los requisitos? ¿Ella pretendía burlar la ley? ¿Pretendía que esto pasara colado? Esa es la pregunta en definitiva”.