Vocera Vallejo: críticas al Presidente Boric por discurso ONU son “falta de respeto a la soberanía”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los cuestionamientos de la oposición en torno a la próxima intervención del Presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la última de su mandato.

En conversación con radio Sonar, sostuvo que “para nuestro gobierno nos parece una falta de respeto a la dignidad nacional, a la soberanía nacional, que desde Chile algunos sectores políticos pretendan que la agenda internacional o la agenda de respeto y promoción de la democracia y derechos humanos de nuestro gobierno y de nuestro país, esté condicionada a los vaivenes o al gusto del presidente de un país ajeno”.

Vallejo subrayó que Chile ha sostenido durante décadas una política exterior de Estado, con excepción de la dictadura, y que el Mandatario reafirmará en Nueva York el compromiso con la democracia, los derechos humanos y la cooperación global. “Decir que alguna declaración o acción se debe evitar a propósito de que le puede disgustar al presidente de otro país, consideramos una falta de respeto a nuestra patria, a nuestra soberanía y a nuestra dignidad nacional”, agregó.

La ministra recalcó que el Presidente participará este martes 23 de septiembre en la apertura y debate de la Asamblea General, además de encabezar la segunda edición del encuentro “Democracia Siempre”, que en Chile reunió a líderes progresistas.

Consultada sobre una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, señaló que no corresponde especular, pero reconoció que la expresidenta cuenta con un “prestigio y liderazgo internacional innegables”, valor que —dijo— representa un activo tanto para Chile como para el mundo.