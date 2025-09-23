Comando de Jara aísla y se desmarca de Carmona tras nuevas críticas al Gobierno: acusó “arrogancia”

El comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, tomó distancia de las críticas realizadas por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien en una entrevista con Pablo Iglesias en México afirmó que al inicio de la administración del Presidente Gabriel Boric “se comenzó a generar sin reflexión alguna, incluso con un tono un poquito arrogante, que el Gobierno vendría de septiembre para adelante”.

Carmona vinculó esa autoconfianza al proceso constituyente de 2022: “Como en septiembre íbamos a ganar la constituyente, era otro país. Bueno, no fue otro país. Sufrimos una derrota estrepitosa”, sostuvo. Posteriormente, el dirigente relativizó la frase, asegurando que fue “descontextualizada”.

El Gobierno respondió a través de la vocera Camila Vallejo (PC), quien recordó que la actual administración “ha tenido que sortear crisis de arrastre para estabilizar la situación país”.

En tanto, desde el comando de Jara la vocera, diputada Gael Yeomans, señaló que no harán comentarios sobre las declaraciones de Carmona y que su enfoque está en la campaña: “No estamos preocupados en hacer comentarios respecto a las visiones que puedan tener presidentes de partidos. Estamos enfocados a que todos nuestros esfuerzos y energía estén convocados en ganar esta elección”.