Kaiser arremete contra idea de Walker para regularizar inmigrantes para trabajar en agricultura

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, salió al paso de la propuesta del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien planteó regularizar a inmigrantes para cubrir la falta de mano de obra en el sector agrícola.

En entrevista con radio Pauta, Walker sostuvo que en Chile no existe la capacidad laboral suficiente y que el debate debe enfocarse en la población que “le aporta al país”, evitando caer en medidas “populistas”.

El aspirante a La Moneda rechazó de plano esa idea y defendió que su postura no es “populista, sino apegada a la ley”. “Yo sé que la Sociedad Nacional de Agricultura se ha beneficiado ampliamente. Desde Bachelet en adelante hemos tenido una política migratoria que ha privatizado los beneficios y socializado los costos”, afirmó en conversación con el mismo medio.

Apuntando directamente al dirigente gremial, Kaiser señaló: “Si el señor Walker se quiere hacer cargo personalmente de recibir a esa gente en su casa, perfecto. Si él se va a hacer cargo de sus cuentas en Fonasa, perfecto. Pero vamos a ver a cuánta gente está dispuesto él a asumir como carga propia. Porque si no, lo que pasa es que estoy distribuyendo esas cargas sobre la gente más humilde de Chile”.

Asimismo, advirtió que la contratación de migrantes irregulares constituye un delito: “No puede contratar a una persona que está ilegalmente en el país y no puede contratar sin pagar cotizaciones”.