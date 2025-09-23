Presidente Boric nombra exembajador en Venezuela Jaime Gazmuri como nuevo presidente de TVN

El Presidente Gabriel Boric nombró este martes a Jaime Gazmuri, exembajador de Chile en Venezuela y miembro histórico del Partido Socialista (PS), como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN). Gazmuri reemplaza a Francisco Vidal (PPD), quien renunció el pasado 8 de septiembre tras recibir críticas del Partido Republicano —del candidato José Antonio Kast y de su asesor Cristián Valenzuela— que lo acusaron de intervencionismo electoral en favor de la candidata oficialista Jeannette Jara.

La información fue dada a conocer por la Secretaría General de Gobierno (Segegob), que destacó que el ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile se desempeñó como director de TVN en 2019 y fue miembro del Consejo Nacional de Televisión entre 2011 y 2013.

La secretaría de Estado también resalta la experiencia de Gazmuri en el sector público. Recalca su rol como embajador de Chile en Venezuela (2023-2024) y en Brasil (2014-2018), senador de la República por la Región del Maule (1990-2010), miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones.

“Jaime Gazmuri Mujica asumirá su nuevo cargo en reemplazo de Francisco Vidal Salinas, quien encabezó el directorio hasta el pasado 8 de septiembre de 2025. El Gobierno agradece la labor que ejerció Francisco Vidal Salinas y le desea el mayor éxito en sus nuevos desafíos”, concluye el comunicado de la Segegob.

Cabe mencionar que la permanencia de Gazmuri en Caracas terminó luego de que el régimen de Nicolás Maduro congelara las relaciones con Chile tras el cuestionamiento del Presidente Boric a los resultados de los comicios venezolanos de julio de 2024.

Consulta el comunicado de la Segegob