Sierra Bella pasa a nombre del municipio de Desbordes y alcalde dice que no hay obligación de pago

Tras más de dos años de polémica, la ex Clínica Sierra Bella fue finalmente inscrita a nombre de la Municipalidad de Santiago, encabezada por el alcalde Mario Desbordes (RN). La confirmación fue entregada por la Inmobiliaria San Valentino SpA, tras la resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó la inscripción de la escritura pública de compraventa firmada el 20 de enero de 2023.

En un comunicado, la inmobiliaria señaló que la inscripción se concretó “tras un extenso e injustificado proceso de dilaciones” y reafirmó que el contrato es “plenamente válido, aprobado por el Concejo Municipal de Santiago y cuya eficacia nunca debió ponerse en duda”. Además, adelantaron que iniciarán el procedimiento de cobro del precio total, junto con los “graves daños causados”.

El inmueble se vendió al municipio por más de $8.200 millones.

El pasado 9 de septiembre, el alcalde Desbordes anunció que la municipalidad emprendería acciones legales para revertir la situación. Según el jefe comunal, el inmueble solo cuesta $2.000 millones.

Cabe recordar que la controversia se remonta a enero de 2023, cuando la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC) firmó el contrato de compraventa, pero la operación quedó paralizada por cuestionamientos sobre un sobreprecio y coordinación para defraudar al Fisco, acusaciones que no prosperaron y que la Fiscalía cerró este año. Fue el fiscal Patricio Cooper quien comunicó su decisión de no perseverar en la investigación contra Hassler.

Arista penal del caso también queda cerrada

Paralelamente, esta misma jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por el municipio y el querellante Aldo Duque, confirmando el sobreseimiento definitivo de los imputados en la investigación penal, entre ellos Hassler, el dueño de la ex clínica Felipe Sánchez, y tres tasadores privados. Esta resolución ratifica la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, emitida el 30 de julio, que impide la reapertura de la investigación.

Con la inscripción ya realizada y la arista penal cerrada, el conflicto por la ex Clínica Sierra Bella entra en una nueva fase. La Inmobiliaria San Valentino se prepara para exigir el pago total del inmueble y las compensaciones correspondientes, mientras el municipio se mantiene firme en su postura.

Municipalidad de Santiago asegura que no hay obligación de pago

La Municipalidad de Santiago aseguró esta misma jornada que no existe obligación de pago tras la inscripción de la escritura pública de la ex clínica Sierra Bella en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Desde la casa edilicia liderada por el alcalde Desbordes señalaron que mantienen abierta la posibilidad de recursos judiciales. “La reinscripción de la propiedad hace que el delito cambie de estado, por lo que consideramos que hay un perjuicio y se tiene que perseguir penalmente”, señalaron. Además, enfatizaron que aún hay recursos pendientes en la Corte de Apelaciones, un juicio civil de nulidad y un juicio penal que se debe seguir.

El municipio enfatizó la necesidad de resguardar el patrimonio fiscal, evitando que la inscripción implique un desembolso inmediato. “No existe ninguna sentencia que obligue el pago de la compraventa”, recalcó Desbordes, quien instruyó las acciones necesarias para proteger los recursos del municipio.