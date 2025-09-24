Alcaldesa de La Serena anuncia acciones judiciales contra la U tras incendio durante “hotelazo”

La Municipalidad de La Serena iniciará acciones judiciales contra el Club Universidad de Chile luego de los incidentes registrados esta noche durante el clásico “banderazo” —esta vez llamado “hotelazo”— en el hotel de concentración del club, que derivaron en un incendio y enfrentamientos con Carabineros.

Así lo confirmó la alcaldesa Daniela Norambuena (RN), quien responsabilizó directamente a la institución deportiva por los daños ocurridos en el sector patrimonial de la Avenida Francisco de Aguirre.

“Lo encuentro impresentable. Mañana vamos a tomar todas las acciones judiciales pertinentes (…) A este club deportivo lo vamos a hacer responsable vía judicial. Se sabía que iba a ocurrir, las medidas de seguridad no se implementaron”, declaró la edil en conversación con el noticiero T13.

Los desórdenes se originaron cuando un grupo de barristas de la U realizó un “hotelazo” en las afueras del Hotel Diego de Almagro, donde concentra el plantel antes del partido de este jueves ante Alianza Lima, válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El uso de fuegos artificiales generó un incendio en los árboles del sector, lo que obligó la intervención de Bomberos y Carabineros.

Hotelazo de Los de Abajo en La Serena, previo al partido de mañana contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/MtEQCUjUFM — Hinchadas Chilenas 🇨🇱 (@hinchadascl1) September 24, 2025

Además de la emergencia por las llamas, se constataron enfrentamientos entre hinchas y personal policial. El hecho ocurre en la antesala de un partido que se disputará sin público, debido a la sanción impuesta por la Conmebol tras los disturbios protagonizados por la hinchada azul en Avellaneda —Argentina—.

El equipo permanecerá en la Región de Coquimbo hasta el fin de semana, ya que el domingo debe disputar el duelo pendiente por el Campeonato Nacional frente a Deportes La Serena, en el estadio La Portada.