La U avanza a cuartos tras escándalo en Avellaneda: Independiente descalificado de Copa Sudamericana

La Conmebol descalificó al Club Atlético Independiente de la Copa Sudamericana luego de los graves incidentes protagonizados por hinchas del club argentino durante el partido de vuelta de los octavos de final contra Universidad de Chile, el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América. La decisión, anunciada tras una audiencia en la sede de la entidad en Luque, Paraguay, incluyó fuertes sanciones deportivas y económicas.

La Comisión Disciplinaria, presidida por Eduardo Gross Brown, resolvió que Independiente quede fuera del certamen sin exclusión de futuras competiciones y que dispute los siguientes siete partidos como local a puerta cerrada, además de otros siete encuentros como visitante sin aficionados. A ello se suman multas de 150.000 dólares, a descontar de ingresos por derechos televisivos, y 100.000 dólares adicionales por infracción al código disciplinario de la Conmebol. Según consignó el diario La Nación, la dirigencia del club argentino anticipó que apelará la resolución ante la Comisión de Apelaciones del organismo.

Por su parte, Universidad de Chile avanzó como ganador de la serie y se medirá con Alianza Lima de Perú, equipo dirigido por Néstor Gorosito. La Conmebol también sancionó al club chileno con siete partidos como local a puertas cerradas y la misma cantidad como visitante sin presencia de sus hinchas, además de multas por 270.000 dólares.

De acuerdo al citado medio, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, aseguró que el club expuso sus argumentos de manera clara en la audiencia, mientras que Michael Clark, titular de Azul Azul —gerenciadora de Universidad de Chile— destacó la tranquilidad por la defensa de su institución. La resolución confirma la línea histórica de la Conmebol de responsabilizar al club organizador por incidentes en sus estadios, como ocurrió previamente con Colo Colo.

En paralelo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) impuso en la provincia de Buenos Aires la prohibición de ingreso de público visitante a los partidos de Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027, y suspendió la concurrencia a espectáculos deportivos de 41 miembros de la barra brava de Independiente implicados en las agresiones.