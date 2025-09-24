“Como ganar la Copa del Mundo”: Ossandón se desmarca de Chile Vamos y apoya a Bachelet para la ONU

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), sorprendió al marcar distancia de las críticas de su sector y expresar su respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de Naciones Unidas.

Desde Nueva York, donde acompaña al Presidente Gabriel Boric en la 80ª Asamblea General de la ONU, el parlamentario de Chile Vamos valoró la postulación y recurrió a una metáfora futbolística para dimensionar su impacto: “Que una mujer chilena esté en la cima de una institución tan importante como las Naciones Unidas… es como ganar la Copa del Mundo”.

Sobre las críticas de su sector a la forma en que Boric presentó la candidatura, Ossandón restó dramatismo: “Que el Gobierno lo haya sociabilizado o no, creo que no es tan importante”, sostuvo. A su juicio, este es un tema que trasciende disputas internas: “Tenemos que unirnos sobre esto, que no es presidencial ni afecta a las candidaturas chilenas. Es un tema de Estado”.

El senador Ossandón reforzó su postura en una publicación en X: “Apoyo la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Fue dos veces Presidenta de Chile, con experiencia, preparación y vocación de servicio que la convierten en una representante idónea para el cargo y una garantía para el mundo democrático”.

Su postura contrasta con la de otros referentes de Chile Vamos. Dirigentes de la UDI cuestionaron la oportunidad del anuncio y acusaron a Boric de “darse un gustito” en política internacional, insistiendo en que la decisión debería quedar en manos del próximo gobierno. La candidata del bloque, Evelyn Matthei, dijo que abordará el tema el 12 de marzo en caso de ganar la elección presidencial.

Excandidatas piden a ONU fin de “mano negra” y elegir mujer como nueva secretaria general

Un grupo de diplomáticas y políticas bajo el amparo de la organización GWL Voices pidió este miércoles a la ONU terminar con la “mano negra” que, según ellas, mueve los hilos en la sombra para que en los 80 años de su historia la ONU no haya contado aún con ninguna secretaria general.

La búlgara Irina Bokova, la neozelandesa Helen Clark y la argentina Susana Malcorra -todas en su momento candidatas sin éxito a la Secretaría General- lideran un movimiento global que, mediante actos públicos y reuniones con representantes internacionales, trata de conseguir que el reemplazo de António Guterres para el mandato que comienza en 2027 sea una mujer.

“Siempre ha habido una mano negra, así que la imagen de supuesta transparencia (en el proceso de elección) en realidad ha sido falsa (…) Debemos entender que, políticamente hablando, ni siquiera es una votación democrática dentro de los Estados miembros de la ONU”, afirmó Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda (1999-2008).

“La mano negra”, desglosó la lideresa neozelandesa, es que la decisión la toman los cinco países con poder de veto en el Consejo de Seguridad (EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido) antes de que ese nombre pase a ratificarse en la Asamblea General.

Un cambio de modelo en el proceso

“El objetivo sería que la Asamblea General tuviera una votación abierta, por eliminación, descartando a cada candidato hasta llegar a los dos finalistas y decidir entonces”, explicó Clark en un evento celebrado de forma paralela a la Semana de Alto Nivel de la ONU, concretamente en la Fundación Ford.

La carrera por la Secretaría General se acelerará con la entrada del próximo año, en un proceso con distintas fases en la que los Estados miembros podrán presentar a sus candidatos.

Hasta el momento, entre los nombres ya anunciados y que resuenan con mayor fuerza, destacan los del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, y el de la expresidenta Michelle Bachelet.

El sexo femenino por encima de los nombres

A pesar de la popularidad de la que fuera también Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy Malcorra, que se desempeñó como canciller de Argentina desde 2015 a 2017, resaltó que a través de GWL Voices no respaldan “ninguna candidatura concreta, sino que la elegida sea una mujer para poder culminar esta transformación”.

Por su parte, Bokova, la primera mujer en dirigir la Unesco (2009-2017), realzó la idoneidad de apostar por una mujer como secretaria general dada la naturaleza de los “atributos femeninos”.

“El mundo necesita líderes con capacidad multitarea, ir de una a otra cuestión en poco tiempo y con mucha energía. Creo que esa es una cualidad mayormente femenina”, afirmó con sorna.

Anteriormente, Clark había resaltado que “las mujeres son una mayoría históricamente tratada como minoría” y pueden aportar “la empatía a los asuntos humanitarios” que el mundo necesita.

Las tres lideresas se mostraron “optimistas” ante el hipotético cambio en la cúspide de la ONU, pero alertaron que en esta ocasión será “incluso más difícil” por la “gran división” que existe en el Consejo de Seguridad actualmente.