Agenda Criteria y Pulso Ciudadano le dan primera vuelta a Jara, pero continúa perdiendo el balotaje

Esta mañana se dieron a conocer los resultados de las encuestas Agenda Criteria (de Criteria,) y Pulso Ciudadano (Activa Research), con ambas dándole el primer lugar en la elección presidencial de noviembre a la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC). Sin embargo, continúa sin poder imponerse en ningún escenario de segunda vuelta.

Mientras que Jeannette Jara ostenta el 30% en Agenda Criteria ―una variación positiva de un puntos desde la última medición―, Pulso Ciudadano la sitúa en un 23,9%, con una baja de 0,7%.

Le sigue el candidato de Republicanos y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast (17,8% en Pulso Ciudadano, 24% en Criteria). En ambas mediciones el líder del Partido Republicano anota una baja más aguda que la pole position, siendo de de un punto según Agenda Criteria y de 1,6 según Pulso Ciudadano.

En tanto la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI), varía su posición según el sondeo. Según Agenda Criteria, la exalcaldesa de Providencia permanece en tercer lugar, aunque reportando una baja de dos puntos y situándose en un 14%, seguida por Johannes Kaiser (PNL) con un 10%. Sin embargo, Pulso Ciudadano la sitúa en cuarto lugar, en un empate técnico frente a Franco Parisi (PDG): tras un alza de 3,3 puntos, el economista reporta un 11,8%, una décima de punto más que Matthei (11,7%), tras caer 1,4%.

En tanto, los escenarios de segunda vuelta continúan estables, no logrando Jeannette Jara imponerse frente a Kast o Matthei, mientras que, según Pulso Ciudadano, Jara caería por cerca de seis puntos frente al líder republicano (37.5% – 31.6%) y más de diez frente a la exalcaldesa (38,2% – 27.9%), de acuerdo a los resultados de Criteria, lo haría por nueve frente a Kast (44% – 35%) y por cinco frente a Matthei (39% – 34%).