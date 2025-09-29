Cristián Valdivieso de Criteria y la “primaria de la derecha”: “Matthei debe confrontar” a Kast

El analista político y director de Criteria, Cristián Valdivieso, analizó el escenario presidencial tras la última encuesta de la firma, que ubicó a Jeannette Jara con 30%, José Antonio Kast con 24% y Evelyn Matthei con 14%. Según el estudio, en segunda vuelta Jara superaría a Matthei (39% versus 34%), pero caería frente a Kast (44% frente a 35%).

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Valdivieso sostuvo que la primera vuelta se ha transformado en la “verdadera primaria” de la derecha y advirtió que Matthei debe confrontar directamente a Kast si quiere mantenerse competitiva.

“Si él estuviera abajo, estaría desafiando, y es lo que tiene que hacer probablemente Chile Vamos y la candidata Matthei: desafiarlo a él, confrontarse con él, enfrentarse con él, ir a disputarle el espacio electoral directamente a él”, dijo.

“Cada punto que le quita José Antonio Kast, o que ella le quita a él, son dos puntos que le rinde (…) porque no solo baja a él, sino que sube a ella, y eso hace que la candidatura se ponga más competitiva”, planteó.

El analista explicó que el objetivo de la exalcaldesa no es alcanzar a Jara, sino superar a Kast: “Su adversario directo hoy día es José Antonio Kast. En la segunda vuelta será el oficialismo, pero en primera vuelta es Kast o Matthei, y no tiene otra opción”.

En esa línea, insistió en que Chile Vamos debe asumir este escenario como si se tratara de una primaria nunca realizada: “Lo que estamos viendo en la oposición es que la primera vuelta es la verdadera primaria que nunca tuvieron. Para Kast, el rival a derrotar es Matthei; y para Matthei, es Kast. Eso es lo que estamos viendo hoy día”.

Valdivieso advirtió que, aunque Kast busca acuerdos y tender puentes con Chile Vamos al estar mejor posicionado en las encuestas, Matthei debe desafiarlo: “Tiene que enfrentarse a él directamente, con propuestas más atractivas, porque las de él tienen problemas. No necesariamente a combo o a garabato, pero sí disputarle el espacio electoral”.