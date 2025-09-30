Corte Suprema ordena a proveedoras de internet bloquear sitios de apuestas online

En fallo dividido, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por Lotería de Concepción, al cual se sumó Polla Chilena de Beneficencia, y ordenó a las principales empresas proveedoras de internet del país bloquear el acceso a sitios web de apuestas deportivas en línea que no pertenezcan a dichas empresas, en un nuevo intento por evitar dicha actividad online.

Inicialmente, el recurso de protección fue fallado en contra de Lotería por parte de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual lo rechazó al estimar que solo los usuarios de las empresas proveedoras de internet pueden solicitar el bloqueo de contenidos o servicios de apuestas en línea.

Ante ello, Lotería recurrió ante la Corte Suprema, sumándosele Polla -en calidad de coadyuvante-, tras lo cual la Tercera Sala del máximo tribunal revocó el fallo de alzada, desestimando el argumento de las compañías recurridas en orden a que carecían de competencias para efectuar el bloqueo, ordenándoles que bloqueen “inmediatamente” todos los sitios web solicitados por Lotería, instrucción que afecta a Claro Chile SpA, Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel), GTD Manquehue S.A., Telefónica Chile S.A., WOM S.A. y VTR Comunicaciones SpA, salvo que las plataformas acrediten “autorización legal y de la autoridad administrativa para operar”.

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por el ministro Jean Pierre Matus, las ministras Mireya López y Eliana Quezada, y los abogados integrantes Álvaro Vidal y Carlos Urquieta. Se pronunciaron en contra la ministra López y el abogado Urquieta, quienes estimaban que se debía confirmar la resolución de la corte de apelaciones.

Cabe indicar que, además de Lotería y Polla, en Chile cuentan con autorizaciones para operar juegos de azar los casinos de juego que se encuentran en todas las regiones (salvo la metropolitana), así como los hipódromos y su sistema online Teletrak, que permite realizar apuestas en línea por las carreras que se efectúan en los Hipódromos Chile, de Santiago, de Concepción y Sporting de Valparaíso.

