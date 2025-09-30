Jara reaparece en debates: destacó a los data centers y que su programa ya está publicado

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, marcó su regreso a los debates tras concluir su gira nacional con una exposición en el XIII Summit País Digital, realizado en el Hotel W de Las Condes.

Allí, destacó la importancia de fortalecer la infraestructura digital del país, poniendo énfasis en la instalación de data centers y la ampliación de la conectividad a través de cables submarinos transpacíficos.

“Como a veces dicen, nadie es profeta en su propia tierra, pero para que vean cómo nos venden afuera. Un país con una institucionalidad muy seria, que permite la inversión privada y que permite atraer inversión extranjera”, señaló Jara, defendiendo el rol de Chile como polo regional de innovación. Sobre las críticas ambientales hacia los centros de datos, respondió que las resistencias “no tienen mucho contexto” ante los avances tecnológicos y destacó que estos mismos recursos “pueden servir a la misma ciencia y al cuidado del medioambiente”.

Consultada por los cuestionamientos internos de su sector respecto a la demora en presentar un programa, la candidata fue categórica: “Por si alguien tiene duda, el programa está publicado desde el 18 de agosto, no sé por qué se ha levantado todo este tema de que no hay programa, yo sé que a veces la política es así, pero lo pueden revisar todos en la página web. Está inscrito en el SERVEL”.

Añadió que lo que viene ahora es un complemento de su gira nacional y que la economía digital ocupará un rol central en su propuesta presidencial.