Insulza critica medidas “populistas” de Camila Flores: reponer pena de muerte y castración química

El senador José Miguel Insulza (PS) criticó los volantes de campaña de la diputada y candidata al Senado Camila Flores (RN), donde promete “7 golpes firmes contra el abandono”, entre ellos la pena de muerte, la castración química y el respaldo total a las Fuerzas Armadas.

“Camila Flores en Viña del Mar promete ‘pena de muerte y castración química’ como si Chile viviera en un vacío legal. Recordemos: la pena de muerte fue abolida en 2001 y su reintroducción está prohibida por tratados internacionales ratificados por el propio Estado”, señaló en X.

El legislador sostuvo que se trata de “populismo peligroso y sin sustento”.

Tal como recordó, Chile abolió la pena capital hace más de dos décadas y ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impide su restablecimiento.

Según Naciones Unidas, los países firmantes “no pueden ejecutar ni reintroducir la pena de muerte en su jurisdicción”.