Caso Ronald Ojeda: fiscal Barros no descarta solicitud para extraditar a Diosdado Cabello

El fiscal de la Región Metropolitana Sur, Héctor Barros, sostuvo que el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile, “fue un encargo político del gobierno de Venezuela”, atribuyendo de forma directa la autoría intelectual al ministro del Interior, Diosdado Cabello.

“Particularmente, quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello”, aseguró en conversación con el Canal 24 Horas.

El persecutor señaló que en el caso han surgido antecedentes que robustecen la hipótesis de motivación política. Aunque reconoció que la Constitución venezolana no contempla la figura de la extradición, subrayó que “también se podría pedir respecto de él en la medida en que sigamos avanzando en la investigación y los antecedentes puedan robustecerse”.

Barros detalló que el venezolano Edgar Benítez Rubio, alias “El Fresa”, jugó un papel clave en la logística del Tren de Aragua, apoyando con vehículos utilizados en secuestros.

El fiscal enfatizó que existen evidencias que vinculan directamente a Cabello con el crimen, aunque aún se requiere un estándar probatorio superior para formalizar cargos. “Si tengo dudas si es un crimen político o no, jamás. Aquí hay antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello”, afirmó.

Finalmente, Barros remarcó que el asesinato de Ojeda tiene características inéditas en Chile: los secuestradores se hicieron pasar por funcionarios de la PDI, nunca pidieron rescate y la víctima fue enterrada bajo cemento, un patrón que confirma —según el Ministerio Público— la motivación política detrás del crimen.