Ministro Montes y deuda del Minvu con la construcción: es de US$130 millones
Carlos Montes aclaró que la deuda real del Minvu con empresas de la construcción es de unos US$130 millones, muy por debajo de los US$1.000 millones que circularon esta semana. “Se ha instalado un clima de distorsión y uso político de las cifras”, afirmó el ministro.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la controversia por la supuesta deuda del Estado con el sector de la construcción.
En entrevista con Tele13 Radio precisó: “Eso es como US$130 millones, efectivamente. Eso es más o menos de ese orden. Pero ¿qué es lo que hacen? Le suman a estas cifras otras cosas que no tienen mucho que ver”.
El tema estalló luego de que circulara la versión de que los pasivos superarían los US$1.000 millones. Sobre ello, Montes dijo: “Decir, por ejemplo, que hay mil millones de dólares, o sea, sin ningún fundamento, porque si dieran algún fundamento al respecto no lo hay. Hay señales porque hay empresas que tienen un problema u otro, pero no hay una visión de conjunto con cierto rigor”.
El ministro explicó que en algunos casos se contabilizan como deuda recursos ya transferidos: “Le suman lo que ya sirvió por confirming. O sea, ya se generó un mecanismo que las empresas recibieron ingresos y están operando con ciertos ingresos y pagándolo a sus proveedores”.
También recordó que el Minvu dispone de mecanismos de financiamiento que no están presentes en otras carteras: “El Minvu tiene al año US$1.400 millones para estos efectos. Esto es una distorsión que se generó desde que el Banco del Estado se corrió para el lado. Tenemos préstamos de enlace sin intereses y por restricciones presupuestarias no siempre se entregan esos recursos en todos los periodos, y algunos lo catalogan como deuda”.
Montes advirtió además sobre las consecuencias de la difusión de cifras sin respaldo: “Usted comprende que la gente que está postulando a vivienda, en alguna parte piensa, ‘ya, esto no está funcionando, no me van a pagar, cómo voy a iniciar proyectos’. Son un conjunto de cuestiones que afectan”.
Finalmente, acusó que la discusión se ha sobredimensionado en un contexto electoral: “Hemos entrado en un tipo de debate por la coyuntura electoral que cuesta mucho decir las cosas como son y explicarlas, porque se tienden a distorsionar inmediatamente y a transformar en gran escala, y a tener efectos sobre las personas. Se ha usado políticamente la información, instalando la idea de una crisis financiera total en el ministerio. Lo que no es verdad”.
