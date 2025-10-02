Ministro Montes y deuda del Minvu con la construcción: es de US$130 millones

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la controversia por la supuesta deuda del Estado con el sector de la construcción.

En entrevista con Tele13 Radio precisó: “Eso es como US$130 millones, efectivamente. Eso es más o menos de ese orden. Pero ¿qué es lo que hacen? Le suman a estas cifras otras cosas que no tienen mucho que ver”.

El tema estalló luego de que circulara la versión de que los pasivos superarían los US$1.000 millones. Sobre ello, Montes dijo: “Decir, por ejemplo, que hay mil millones de dólares, o sea, sin ningún fundamento, porque si dieran algún fundamento al respecto no lo hay. Hay señales porque hay empresas que tienen un problema u otro, pero no hay una visión de conjunto con cierto rigor”.

El ministro explicó que en algunos casos se contabilizan como deuda recursos ya transferidos: “Le suman lo que ya sirvió por confirming. O sea, ya se generó un mecanismo que las empresas recibieron ingresos y están operando con ciertos ingresos y pagándolo a sus proveedores”.

También recordó que el Minvu dispone de mecanismos de financiamiento que no están presentes en otras carteras: “El Minvu tiene al año US$1.400 millones para estos efectos. Esto es una distorsión que se generó desde que el Banco del Estado se corrió para el lado. Tenemos préstamos de enlace sin intereses y por restricciones presupuestarias no siempre se entregan esos recursos en todos los periodos, y algunos lo catalogan como deuda”.

Montes advirtió además sobre las consecuencias de la difusión de cifras sin respaldo: “Usted comprende que la gente que está postulando a vivienda, en alguna parte piensa, ‘ya, esto no está funcionando, no me van a pagar, cómo voy a iniciar proyectos’. Son un conjunto de cuestiones que afectan”.

Finalmente, acusó que la discusión se ha sobredimensionado en un contexto electoral: “Hemos entrado en un tipo de debate por la coyuntura electoral que cuesta mucho decir las cosas como son y explicarlas, porque se tienden a distorsionar inmediatamente y a transformar en gran escala, y a tener efectos sobre las personas. Se ha usado políticamente la información, instalando la idea de una crisis financiera total en el ministerio. Lo que no es verdad”.