Paulina Vodanovic (PS) pide reponer glosa presidencial y defiende críticas de Boric a Kast

La discusión por la Ley de Presupuestos 2026 sigue sumando voces oficialistas que piden la reposición de la glosa de libre disposición para el próximo gobierno. Esta vez fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien llamó al Ejecutivo a reponer la denominada glosa “republicana”, que no se incluyó en el proyecto ingresado por el Gobierno al Congreso.

La senadora recordó que históricamente se ha otorgado un margen, aunque acotado, para que cada administración pueda imprimir sus propias prioridades en el uso de los recursos fiscales. “Siempre ha existido un margen, aunque sea pequeño, para que el próximo presidente pueda imprimir sus prioridades. Creo que es un error suprimirlo y debe reponerse”, sostuvo en entrevista con Radio Agricultura.

Sus declaraciones coinciden con la apertura mostrada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien aseguró que el tema seguirá en discusión: “Eso es parte del debate y hoy día se dieron argumentos a favor y en contra. Vamos a seguir conversando”.

Vodanovic también defendió las críticas que realizó el Presidente Gabriel Boric en Cadena Nacional al recorte de US$6.000 millones en gasto público propuesto por el candidato Republicano, José Antonio Kast. Según la parlamentaria, “el Presidente tiene derecho a expresarse y nadie podría decir que los Presidentes de la República son técnicos, son personas que representan una posición de país, una posición crítica, y en ese sentido, me parece razonable que el Presidente pueda expresarse”.

En esa línea, subrayó que el Mandatario rechaza cualquier iniciativa que signifique reducir derechos sociales, y lo comparó con la defensa que en su momento hizo la expresidenta Michelle Bachelet de la pensión básica solidaria. “No da lo mismo el tipo de restricciones sociales que haya de un gobierno y de otro”, afirmó.

La timonel socialista también cuestionó la actitud de Kast, a quien acusó de buscar instalarse al mismo nivel del Jefe de Estado. “Veo una intención de Kast permanentemente de que se le consulten las cosas. Él es candidato, como todos los demás (…) ponerse a la par del Presidente de la República no corresponde por parte de ningún candidato”, advirtió.