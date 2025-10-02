Presidente Boric ignora llanto de Kast por Presupuesto: “No estoy para polémicas chicas”

El Presidente Gabriel Boric abordó las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien lo acusó de actuar con “cobardía, corrupción y mentiras” tras su cadena nacional sobre el Presupuesto 2026.

Recordemos que el Mandatario sostuvo, sin aludir a Kast durante la cadena nacional, que “yo les digo fuerte y claro: Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones”.

En esa línea, cuestionó las propuestas de sus opositores, calificando como “irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”.

Consultado por la prensa sobre la dura réplica de Kast, el Presidente respondió: “No, yo no estoy para polémicas chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento. Eso es lo que está preocupado el gobierno y lo que vamos a seguir haciendo”.

El Jefe de Estado concluyó: “Yo como Presidente de la República tengo una opinión al respecto, que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, de las propuestas de políticas públicas en Chile, no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso; yo por lo menos estoy convencido de que es necesario, y defender lo logrado es parte de nuestra labor”.