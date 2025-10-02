Publicidad
Presidente Boric ignora llanto de Kast por Presupuesto: “No estoy para polémicas chicas” PAÍS Agencia Uno

Presidente Boric ignora llanto de Kast por Presupuesto: “No estoy para polémicas chicas”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Tras los dichos de José Antonio Kast, quien acusó “cobardía, corrupción y mentiras”, el Presidente Boric respondió que “no estoy para polémicas chicas” y defendió su postura: “Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social”.

El Presidente Gabriel Boric abordó las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien lo acusó de actuar con “cobardía, corrupción y mentiras” tras su cadena nacional sobre el Presupuesto 2026.

Recordemos que el Mandatario sostuvo, sin aludir a Kast durante la cadena nacional, que “yo les digo fuerte y claro: Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones”.

También te puede interesar:
Presupuesto 2026: Boric defiende legado, apunta a Kast y abre choque con la derecha por glosa
Presupuesto 2026: Boric defiende legado, apunta a Kast y abre choque con la derecha por glosa
Kast arremete contra Presidente Boric tras alusión por Presupuesto: “Acto de cobardía”
Kast arremete contra Presidente Boric tras alusión por Presupuesto: “Acto de cobardía”

En esa línea, cuestionó las propuestas de sus opositores, calificando como “irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”.

Consultado por la prensa sobre la dura réplica de Kast, el Presidente respondió: “No, yo no estoy para polémicas chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento. Eso es lo que está preocupado el gobierno y lo que vamos a seguir haciendo”.

El Jefe de Estado concluyó: “Yo como Presidente de la República tengo una opinión al respecto, que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, de las propuestas de políticas públicas en Chile, no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso; yo por lo menos estoy convencido de que es necesario, y defender lo logrado es parte de nuestra labor”.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad