Kast arremete contra Presidente Boric tras alusión por Presupuesto: “Acto de cobardía”
José Antonio Kast calificó como “acto de cobardía, de corrupción y de mentiras” la cadena nacional en que el Presidente Gabriel Boric defendió el Presupuesto 2026, asegurando que el Mandatario “asumió el rol de vocero de Jeannette Jara”.
El candidato presidencial de Republicanos y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, criticó al Presidente Gabriel Boric tras la presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional.
“Lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, de corrupción y fue un acto de mentiras”, dijo el opositor.
Explicó que se trata de un “acto de cobardía, porque ninguno de los candidatos presidenciales tenemos la posibilidad de tener una cadena nacional para decir lo que él dijo”. Agregó que Boric utilizó su cargo para intervenir en la campaña: “Hoy día vemos cómo el Presidente asume el rol de vocero y de interlocutor con uno de los candidatos presidenciales, desde La Moneda”.
Kast sostuvo que “no tengo ningún problema en debatir con el Presidente como jefe de campaña de Jeannette Jara, ya que el Partido Comunista la dejó, él asumió la orfandad en la que se encuentra, adoptó a Jeannette Jara”.
Asimismo, acusó que el mandatario “usa su plataforma para mentirle a la ciudadanía y decirle que nosotros vamos a restringir beneficios sociales”. Consultado sobre eventuales acciones ante Contraloría por presunto intervencionismo, Kast descartó esa opción dado que Boric no lo mencionó directamente.
“Podríamos iniciar acciones en la Contraloría, yo podría iniciar una acción judicial, pero por lejos la mayor sanción que va a tener este Presidente va a ser la derrota que va a sufrir ahora en noviembre y su candidata también en diciembre (…) más allá si gano o gana otro candidato del sector”, sentenció.