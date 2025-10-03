Matthei toma palco en el cruce Presidente Boric-Kast: “No es corrupción”

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI), abordó el cruce entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, en torno al Presupuesto 2026.

En el programa El Candidato de Mega, la exalcaldesa de Providencia señaló: “Una cadena en general no es una improvisación. Una cadena es algo que se prepara. Eso (el dardo de Boric a Kast) estuvo planeado porque generalmente se hace con teleprompter”.

Matthei cuestionó que el Mandatario interviniera en medio de la carrera presidencial: “Nosotros tenemos una tradición en Chile de que los Presidentes de la República no se meten en las campañas y el Presidente quebró eso de una manera que no fue aceptable”.

Respecto a los dichos de Kast, quien acusó al Jefe de Estado de un “acto de cobardía, de corrupción y de mentiras”, la candidata replicó: “Me parece que lo que (Boric) dijo no es aceptable, meterse en la campaña en una cadena nacional. Sin embargo, no creo que sea un acto de corrupción. Es un acto inaceptable desde el punto de vista de la República. Creo que los tres adjetivos están pasados para la punta. Como asimismo, creo que el Presidente nunca debió haber hecho lo que hizo”.