Publicidad
Presidente Boric ignora llanto de Kast por Presupuesto: “No estoy para polémicas chicas” Lo+leído Foto: AgenciaUNO

Presidente Boric ignora llanto de Kast por Presupuesto: “No estoy para polémicas chicas”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Tras los dichos de José Antonio Kast, quien acusó “cobardía, corrupción y mentiras”, el Presidente Boric respondió que “no estoy para polémicas chicas” y defendió su postura: “Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social”.

  • Reacción de Boric a críticas de Kast: El Presidente Gabriel Boric abordó las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien lo acusó de actuar con “cobardía, corrupción y mentiras” tras su cadena nacional sobre el Presupuesto 2026.

  • Defensa del enfoque fiscal-social: Boric enfatizó que Chile no debe optar entre entre “irresponsabilidad fiscal o indolencia social”, y arremetió contra las propuestas de recortar 6 mil millones de dólares de gasto sin especificar de dónde provendrían esos recortes.

  • Prioridades del gobierno: El Jefe de Estado destacó que su principal preocupación es mantener los derechos sociales ganados por la ciudadanía, y que el gobierno continuará trabajando en esa dirección, sin entrar en confrontaciones menores.

  • Legitimidad del debate democrático: Boric subrayó que discutir y debatir sobre políticas públicas es parte del ejercicio democrático y que defender lo logrado por el gobierno es una parte esencial de su labor como presidente.

  • Contexto electoral y político: Las tensiones entre Boric y Kast ocurren en un contexto electoral, con el gobierno defendiendo su legado y enfrentando críticas desde la oposición sobre el manejo fiscal y las prioridades de gasto.

Para más detalles, puedes leer el artículo completo aqu.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad