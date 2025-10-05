Presidente Boric ignora llanto de Kast por Presupuesto: “No estoy para polémicas chicas”
Tras los dichos de José Antonio Kast, quien acusó “cobardía, corrupción y mentiras”, el Presidente Boric respondió que “no estoy para polémicas chicas” y defendió su postura: “Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social”.
Reacción de Boric a críticas de Kast: El Presidente Gabriel Boric abordó las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien lo acusó de actuar con “cobardía, corrupción y mentiras” tras su cadena nacional sobre el Presupuesto 2026.
Defensa del enfoque fiscal-social: Boric enfatizó que Chile no debe optar entre entre “irresponsabilidad fiscal o indolencia social”, y arremetió contra las propuestas de recortar 6 mil millones de dólares de gasto sin especificar de dónde provendrían esos recortes.
Prioridades del gobierno: El Jefe de Estado destacó que su principal preocupación es mantener los derechos sociales ganados por la ciudadanía, y que el gobierno continuará trabajando en esa dirección, sin entrar en confrontaciones menores.
Legitimidad del debate democrático: Boric subrayó que discutir y debatir sobre políticas públicas es parte del ejercicio democrático y que defender lo logrado por el gobierno es una parte esencial de su labor como presidente.
Contexto electoral y político: Las tensiones entre Boric y Kast ocurren en un contexto electoral, con el gobierno defendiendo su legado y enfrentando críticas desde la oposición sobre el manejo fiscal y las prioridades de gasto.