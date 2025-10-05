Presidente Boric ignora llanto de Kast por Presupuesto: “No estoy para polémicas chicas”

Reacción de Boric a críticas de Kast: El Presidente Gabriel Boric abordó las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien lo acusó de actuar con “cobardía, corrupción y mentiras” tras su cadena nacional sobre el Presupuesto 2026.

Defensa del enfoque fiscal-social: Boric enfatizó que Chile no debe optar entre entre “irresponsabilidad fiscal o indolencia social”, y arremetió contra las propuestas de recortar 6 mil millones de dólares de gasto sin especificar de dónde provendrían esos recortes.

Prioridades del gobierno: El Jefe de Estado destacó que su principal preocupación es mantener los derechos sociales ganados por la ciudadanía, y que el gobierno continuará trabajando en esa dirección, sin entrar en confrontaciones menores.

Legitimidad del debate democrático: Boric subrayó que discutir y debatir sobre políticas públicas es parte del ejercicio democrático y que defender lo logrado por el gobierno es una parte esencial de su labor como presidente.