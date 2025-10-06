Tribunal autoriza suspensión de arresto domiciliario de Hermosilla por fallecimiento de su madre

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó por segunda vez en menos de una semana la suspensión temporal del arresto domiciliario total que cumple el abogado Luis Hermosilla, esta vez debido al fallecimiento de su madre, Luz Osorio Fernández.

El tribunal accedió a la solicitud presentada por el defensor del imputado, su hermano Juan Pablo Hermosilla, quien informó que su progenitora había fallecido la mañana de este lunes, apenas tres días después de la muerte del padre de ambos, el penalista Nurieldín Hermosilla.

Según el oficio judicial citado por CNN Chile, “se autoriza la salida del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio por el fallecimiento de su madre, para efectos de colaborar con trámites funerarios”. La autorización rige para los días 6, 7 y 8 de octubre de 2025, entre las 9:00 y las 20:00 horas.

El tribunal instruyó además comunicar la decisión a la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la medida cautelar en el domicilio del abogado.

Cabe recordar que la semana pasada la misma instancia había permitido una salida parcial del imputado para asistir a los funerales de su padre, decisión tomada en las mismas condiciones.

Luis Hermosilla se encuentra bajo arresto domiciliario total, con arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros imputados, en el marco de la investigación por delitos tributarios del caso de corrupción que lleva su apellido -también llamado Caso Audio-.

Luz Osorio Fernández es velada en la Parroquia Natividad del Señor, en la comuna de La Reina. Su funeral se realizará este martes, con un responso en su memoria antes de su traslado al crematorio del Cementerio General, en Recoleta.