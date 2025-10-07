Evacúan edificio frente a La Moneda por humo en pisos superiores del Ministerio de Justicia

La tarde de este martes, la calma del centro de Santiago se vio interrumpida por una emergencia frente al Palacio de La Moneda. Una densa presencia de humo en los pisos superiores del edificio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en Morandé 107, obligó a evacuar de manera preventiva a cientos de funcionarios y personal público que trabajan en el lugar.

De acuerdo con información preliminar entregada por Bomberos, la emanación se originó en los pisos 6, 7 y 8 del inmueble, lo que llevó a declarar la primera alarma de incendio estructural. Cinco compañías de Bomberos acudieron rápidamente al sitio, mientras Carabineros acordonó el perímetro para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos a los transeúntes que circulaban por el sector de La Moneda.

La evacuación se realizó de forma ordenada, y en pocos minutos una multitud de funcionarios se concentró en las inmediaciones del palacio presidencial, en medio del tráfico interrumpido y la expectación de quienes transitaban por el centro cívico.

Según los primeros reportes, el incidente habría sido provocado por una falla en un sistema de aire acondicionado, aunque la investigación del origen exacto de la emergencia sigue en curso. “Por ahora no se registran personas afectadas ni daños mayores”, informó preliminarmente Bomberos de Santiago, que continúa realizando maniobras de ventilación y verificación de temperatura en los pisos comprometidos.

El episodio ocurre apenas días después del incendio que afectó dependencias del Ministerio de Hacienda en el mismo sector, donde tres pisos resultaron dañados. Si bien esta vez la situación fue controlada rápidamente, el hecho reactivó las alertas en los servicios públicos instalados en el perímetro de La Moneda, donde el alto tránsito de funcionarios y visitantes exige respuestas coordinadas ante cualquier eventualidad.