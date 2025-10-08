Gobierno responde a críticas de Tohá por los “complejos” de la izquierda en seguridad

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a las declaraciones de la exministra del Interior Carolina Tohá, sobre los “complejos” de la izquierda en torno a la seguridad.

Según Ex-Ante, Tohá, en una charla en París, señaló que la izquierda “le tiene alergia a las policías y al orden público” y que “cuando el miedo se apodera de la conversación pública, prosperan las ideas de ultraderecha”.

Vallejo afirmó que desconocía el contexto de los dichos, pero defendió la gestión en materia de seguridad: “Hemos sido un gobierno que ha aumentado más del 16% el presupuesto para seguridad, reforzando los recursos para Carabineros y la PDI”.

“Siendo de izquierda y de centro izquierda, hemos asumido la seguridad como una de nuestras prioridades”, recalcó, agregando que, como decía la expresidenta Michelle Bachelet, “obras son amores, y ahí están las obras”.

La ministra concluyó que “cuando hablamos de seguridad pública, hablamos de derechos fundamentales, y en eso no deben haber diferencias por militancia o colores políticos”.