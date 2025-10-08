Rincón critica candidatura de Kast: descarta apoyar en segunda vuelta al que “vende humo”

La senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón, arremetió contra la candidatura del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, a quien acusó de estar “preocupado del eslogan, vende humo”.

Las declaraciones surgen tras dichos de la secretaria general republicana, Ruth Hurtado, quien afirmó que figuras de Demócratas se plegarían al comando de Kast antes de la segunda vuelta.

En conversación con el diario La Tercera, Rincón respondió elevando el tono: “Es una persona que dice que va a combatir al crimen organizado y no es capaz de enfrentar a un grupo de periodistas”, criticó, destacando que “Matthei es una candidata que enfrenta los temas y que da las propuestas”.

La senadora también cuestionó la ausencia de Kast en el foro de mujeres: “¿Cómo va a enfrentar a un delincuente si no es capaz de enfrentar a un periodista?”.

Sobre la segunda vuelta, Rincón fue categórica: “Somos un partido de centro, de acuerdos, de sentido común. No nos gustan los extremos”, descartando respaldar al líder republicano.

En contraste, manifestó su confianza en Evelyn Matthei, asegurando que existe “un voto silencioso que se va a expresar en las urnas” y que incluso “muchos de mis colegas del mundo concertacionista nos dicen bien Ximena, yo no puedo hablar, pero bien”.