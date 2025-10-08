Sauerbaum (RN) desmiente a Kast y a “sus 100 mil funcionarios” contratados por el actual Gobierno

El diputado Frank Sauerbaum (RN) desmintió las afirmaciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aseguró que durante el gobierno de Gabriel Boric se han contratado 100 mil nuevos funcionarios públicos.

“Son alrededor de 25 mil”, señaló el parlamentario en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, jefe de bancada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda.

“Esa es una media verdad porque muchos de esos trabajadores son, por ejemplo, los que pasaron de los municipios al Estado a través de los SLEP (…) Si uno revisa la cifra exactamente de cuántos nuevos trabajadores entraron al Estado, eso llega más o menos a 25 mil. Los otros son reasignaciones, son cambios de contrataciones, pero nuevos trabajadores que lleguen como carga fiscal al Estado son alrededor de 25 mil”, explicó.

El integrante de la Comisión de Hacienda agregó: “Imagínense el escándalo que tenemos hoy en día con 600 personas que están sin empleo, con sus familias respectivas, y por lo tanto hacer un ajuste fiscal no es fácil, no es una cosa que se pueda improvisar”.

Sauerbaum ejemplificó con la situación de Correos de Chile: “La semana antepasada despidieron a 600 trabajadores y eso es producto del ajuste fiscal que el gobierno está haciendo y por la reestructuración de Correos”.

Finalmente, el parlamentario señaló: “Hacer un ajuste fiscal de proporciones no es fácil porque además el 92% de todos los recursos del Estado hoy día están definidos por ley”.