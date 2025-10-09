Chats revelan que Hermosilla, exjueza Sabaj y Antonio Ulloa operaron para nombrar a fiscal Parra

Nuevos antecedentes obtenidos muestran que Luis Hermosilla, imputado por el caso Audios, junto a la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj, coordinó apoyos para que Lorena Parra fuera elegida fiscal regional Metropolitana Oriente en 2021.

Los mensajes, revisados por el sitio Ciper, evidencian que ambos operaron para conseguir votos entre ministros de las cortes de Santiago y San Miguel.

En los chats entre Hermosilla y Sabaj, el nombramiento de Lorena Parra como fiscal regional metropolitana oriente empezó a delinearse el 2 de agosto de 2021. Ese día, el penalista y la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago –destituida el pasado 10 de septiembre– intercambiaron mensajes en los que señalaron que apoyarían a Parra para ocupar ese cargo.

Nueve días después, en la víspera de la votación de los ministros de las cortes de Santiago y San Miguel para conformar la terna de esa postulación, Sabaj notificó a Hermosilla los votos que había conseguido para que Parra entrara en la nómina de aspirantes: “Conseguí aprox 8 ó 9 votos”, le dijo. Y el día de la votación agregó: “Tengo en ica stgo toda la bancada suplente”.

Los nuevos chats revisados por muestran que en el corazón de las gestiones para favorecer a la fiscal regional Parra ocupó un rol clave el trío compuesto por Luis Hermosilla, la exjueza Sabaj y el juez Antonio Ulloa, quien el pasado 30 de septiembre evitó ser destituido por la Corte Suprema, aunque un grupo de diputados presentó una acusación constitucional en su contra.

Según los mensajes por WhatsApp entre Sabaj y Hermosilla, ambos se habían asignado la misión de convencer al ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, de que votara por Parra. Ulloa, quien recién había sido nombrado en el tribunal capitalino con ayuda de Hermosilla, originalmente tenía otra candidata: Rocío Berríos, entonces directora ejecutiva de la Fiscalía Regional Occidente.

“Traté de convencer a Antonio”, le escribió Hermosilla a Sabaj el 11 de agosto, un día antes de las votaciones. Y, al parecer, lo logró: Ulloa entregó uno de sus dos votos para la actual fiscal regional oriente.

En los mensajes, Sabaj también informó que “GZ [Gabriel Zaliasnik] consiguió a Loreto [Gutiérrez] y [Fernando] Carreño”. El abogado negó haber realizado gestiones, aunque reconoció que Parra le solicitó ayuda: “Recuerdo que en alguna visita a la fiscalía o esperando un alegato en la corte, ella me manifestó que iba a postular a regional y que si alguien me pedía la opinión, que si podía dar referencias de ella. Es normal que gente pida recomendaciones y buenas referencias”.

La votación de los ministros para conformar la terna se realizó el 12 de agosto de 2021. Ese día, Sabaj le informó a Hermosilla los resultados:

“Ganó. Quedó en terna. Sepúlveda 6. Berríos 24. Lorena 27.”

A lo que el abogado respondió: “La regalona”.

Verónica Sabaj no fue la única ministra que compartió información con Hermosilla. En paralelo, el juez Ulloa también le escribió: “Arrasaron Berríos y Parra”, le comentó al penalista. Hermosilla respondió: “Me alegro mucho. Es pública la votación?”, a lo que Ulloa contestó: “Sí, amigo”.

Posteriormente, el 1 de septiembre, Sabaj celebró con un mensaje: “Nombrada!! Lorena Parra”, y Hermosilla replicó: “Fantástico!!!!”.

Los chats muestran además intercambios donde Sabaj elogiaba a Parra: “Ella es trabajadora, prudente […] no busca luces”, escribió el 2 de agosto de 2021.

Hoy, Lorena Parra tiene a su cargo la investigación penal por la que Hermosilla fue formalizado por delitos de soborno, lavado de activos y tributarios, causa que lo mantuvo 200 días en prisión preventiva.

La respuesta de la Fiscalía

Consultada por el citado medio, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente respondió: “En el proceso de selección para el cargo de Fiscal Regional Oriente, como ya se ha señalado en ocasiones anteriores, la fiscal Lorena Parra, al igual que otros postulantes, tomó contacto con abogados y ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago para hacerles llegar su currículum, con el propósito de dar a conocer su trayectoria y experiencia profesional en el Ministerio Público. Entre ellas se encontraba la ministra Sabaj, quien conocía directamente el desempeño de la fiscal Parra en tribunales, producto de su experiencia previa como jueza del Tercer Tribunal Oral en lo Penal”.

Además, la institución precisó:

“Cabe señalar que la fiscal Parra no tenía antecedentes respecto de las interacciones existentes entre la ministra Sabaj y el abogado Luis Hermosilla”.

Sin embargo, un reportaje de Chilevisión reveló que el 2 de agosto de 2021, Parra le escribió a Hermosilla: “Luis, pudiste hablar con la Ministra Sabaj, es que quedé algo preocupada”, a lo que el penalista respondió: “Te llamaré”.

La respuesta oficial de la Fiscalía concluyó: “Este intercambio se realizó sin comprometer retribución alguna, ni condicionar de ninguna forma el ejercicio de sus funciones como fiscal”.

Lorena Parra fue la postulante más votada con 27 votos, tres más que Rocío Berríos, y posteriormente fue nombrada por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott.