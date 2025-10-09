Desmarque de gobernador Paco (RN) a favor de Kast: “Ellos venían hace tiempo preguntando”

El apoyo del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, a la candidatura presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano), sorprendió en Chile Vamos. Esto porque antes de que se le suspendiera su militancia en Renovación Nacional (RN), había respaldado a la abanderada del sector, Evelyn Matthei. De hecho, se había fotografiado con ella el 18 de agosto en el Complejo Fronterizo Chacalluta.

El gobernador, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, admitió que el Partido Republicano se acercó a él para pedirle su apoyo. “Ellos venían hace tiempo conversando, preguntando qué necesita tu región, cómo te apoyamos, cosa que tampoco lo veía en el otro comando, un acercamiento muy directo”, afirmó.

La autoridad regional, hoy suspendida de su militancia en RN, sostuvo que no se siente desleal y que pretende continuar en el partido de Chile Vamos. “Mi primera lealtad es con mi región”, dijo, agregando que “a mí me atrajo más el programa y el proyecto político regional de José Antonio Kast”.

Añadió que “a mí me atrajo más el programa y el proyecto político regional que José Antonio Kast anunció para mi región y es lo que convenció, y el haber venido de un momento para otro y el estar desde el día martes hasta hoy en la región de Arica y Parinacota demuestra una preocupación, una dedicación y es lo que nosotros necesitamos para que Arica y Parinacota pueda salir del hoyo en el que está”.

Ante la pregunta si se siente desleal considerando su militancia en RN, respondió: “A ver, mire, yo antes de ser de una coalición y de ser de un partido, yo nací en Arica. Primero, yo soy regionalista, soy de Arica y Parinacota”.

“En la región, y son las personas que me dieron la oportunidad de poder representarlos, de ser el gobernador de la región, y toda la decisión que yo tomé va a ser siempre en función pensando de lo que es mejor para sacarla adelante. Deslealtad con mi región bajo ningún punto de vista”, aseguró.

Consultado sobre si no era mejor esperar a la segunda vuelta, insistió: “Claro, lo más fácil habría sido esperar para todo y lo que todos dicen. Pero, efectivamente, es lo más fácil, es lo menos miedoso, por decirlo de alguna manera. Si finalmente llega a ocurrir eso, del cual, si es José Antonio Kast, si es Johannes Kaiser, si es Evelyn Matthei, o cualquiera que sea de la oposición al gobierno, yo lo voy a apoyar con las mismas fuerzas, con las mismas ganas y como lo he hecho siempre”.

Respecto al vínculo con el Partido Republicano, señaló: “Yo vengo conversando con el Partido Republicano desde la segunda vuelta a gobernadores, cuando ellos también me dieron el apoyo, fuertemente, tanto José Antonio Kast, la directiva regional y todo el equipo que hoy día también está comandando la campaña de José Antonio”.

Y añadió: “Sí, ellos venían hace tiempo conversando, preguntando qué necesita tu región, cómo te apoyamos, cosa que tampoco no lo veía en el otro comando, un acercamiento muy directo, viajaban a la región. Y bueno, yo tengo que ser leal a las personas que hoy día están sufriendo, la están pasando mal, no tienen ampliabilidad, no tienen oportunidad”.