Expertos llaman a fortalecer el nexo entre Estado, academia e industria para potenciar la innovación

Representantes del sector público, la academia y la industria coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos entre estos tres ámbitos para impulsar la innovación y la transferencia tecnológica en Chile. El debate se dio en el marco del seminario “Puentes para la Innovación: Estado · Academia · Industria”, realizado en el campus Manuel Montt y organizado por la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor.

La conversación giró en torno a los mecanismos de colaboración y financiamiento que facilitan el desarrollo de conocimiento aplicado, incluyendo los incentivos estatales, los beneficios tributarios a la I+D, los programas para spin-offs universitarios y las políticas de licenciamiento de tecnologías.

Entre los participantes estuvieron Jocelyn Olivari, gerenta de Innovación de Corfo; Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub Andes Pacific Technology Access (APTA); Andrés Bernasconi, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación; y Marcelo Knobel, director ejecutivo de la Academia Mundial de Ciencias TWAS-Unesco, con la moderación del economista Iván Weissman (El Mostrador Semanal).

El evento se inició con las palabras del rector de la Universidad Mayor, Dr. Patricio Manque, quien abordó la importancia de desarrollar la pasión de los estudiantes por la investigación desde los primeros años y el rol de las instituciones de producir conocimiento que impacte al bienestar del país. “Desde 2024 estamos implementando una actualización de nuestro Modelo Educativo, para ligarlo aún más a las necesidades de las industrias, y hoy, por ejemplo, nuestros alumnos pueden hacer tesis en conjunto con empresas. Ese tipo de iniciativas son clave para conectar dos áreas que deben estar vinculadas”, dijo la autoridad.

En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Dr. Andrés Gomberoff, valoró la presencia y el debate generado por los invitados al seminario, y comentó que “estos son momentos muy importantes, porque se encuentran los protagonistas esenciales de la sociedad, y quizás no hay ningún mecanismo que genere más valor que cuando estos tres sectores se unen en pos del conocimiento y la innovación”.

Tras el evento, los invitados también destacaron el encuentro. Por ejemplo, Jocelyn Olivari dijo que “es bueno que gente de distintas perspectivas y de distintos ámbitos pongan temas encima de la mesa para conversar acerca de lograr mayor innovación en el país. Es importante que vayan surgiendo ideas que permitan a los estudiantes abordar temáticas pertinentes a los del mundo de la ciudadanía y del mundo empresarial”.

Durante el seminario también hubo un espacio para la exposición de Jorge Morales, director de la Escuela de Ingeniería, quien presentó la política de transferencia tecnológica de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, y además expresó: “Los estudiantes y los académicos tienen el gran desafío de poder demostrar cómo se van desarrollando en el tiempo con sus carreras. En Ingeniería hemos cambiado el currículum de manera importante, y estudiantes que venían del colegio ya parten con desafíos reales vinculados con la industria. Así, estamos cambiando la percepción para que vayan generando startups o emprendimientos”.